De nieuwe Renault 5 E-Tech electric revival van een iconische auto

Wie kent hem niet, de Renault 5, het charmante autootje dat in 1972 werd geïntroduceerd. En vandaag, op de autoshow van Genève, is de nieuwe Renault 5 E-Tech electric gepresenteerd. In short: een moderne, volledig elektrische versie van de iconische Renault 5. Eerder deze maand hadden we in Parijs al een sneak preview van dit kekke autootje dat waarschijnlijk ook net zo’n hit gaat worden als zijn iconische voorganger.

De Renault 5 E-Tech electric staat in alles voor de zogenaamde Renaulution, het strategisch plan van Renault. In 2021 werd de conceptauto onthuld en binnen drie jaar is de productversie ontwikkeld. Wat sneller is dan de gebruikelijke vier jaar die ervoor staan. Nice to know is daarnaast dat er veel toffe (digitale) gadgets in zijn verwerkt én dat ie behoorlijk scherp geprijsd is. De vanaf prijs is €25.000 en na de zomer is de Renault 5 te koop bij de Nederlandse dealers.

Retro-futuristische stijl

Maar hoe blaas je een icoon waarvan de populariteit nooit is afgenomen nieuw leven in? En zo dat ie populair wordt onder zowel de jongere als oudere generatie? Het designteam koos om dit te bereiken voor een ‘retro-futuristische’ stijl. Say what? Nou, denk onder ander aan het gebruik van felle kleuren (van jaune pop tot bleu nocturne), koplampen met een energieke uitstraling, gewelfde spatborden, een aparte kleur voor de accentlijsten boven de zijruiten én de Renault 5 E-Tech electric knipoogt letterlijk naar de stijl van zijn voorganger.

Het idee was kortom om een nieuwe draai te geven aan details die mensen zich meteen herinneren, maar passend in de energietransitie en de stijl van de 21e eeuw. En dat dat is gelukt kunnen we wel zeggen.