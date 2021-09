Nieuwe Renault Megane E-Tech electric nu volledig elektrisch

Renault heeft tijdens de IAA (de autosalon van München) zijn tweede mainstream elektrische auto, de nieuwe Megane E-Tech Electric gepresenteerd. Na de ZOE moet deze 100% elektrische Megane voor nieuw succes gaan zorgen.

Morphoz

Renault noemt de lancering een historische stap voorwaarts. De nieuwe Renault Megane E-Tech electric is geïnspireerd op de Morphoz, een conceptauto uit 2019, gevolgd door het studiemodel Megane eVision uit 2020. De nieuwe Megane Electric is een soort van compacte uitvoering van de nieuwe Nissan Ariya-crossover waarmee hetzelfde CMF-EV-platform en dezelfde elektrische aandrijflijn wordt gedeeld. De wat meer compacte looks geven de Megane E-Tech Electric wel een strakker uiterlijk. Wat dat betreft is het by far de fraaiste uitvoering van de Megane ooit.

De nieuwe Megane E-Tech electric is voorzien van het nieuwe ‘Nouvel’R’-logo van Renault. Het meest opvallende aan het ontwerp vinden we echter niet aan de buitenzijde van de auto maar in het interieur, het OpenR-display. Een opvallend instrumentenpaneel en multimedia-interface gecombineerd in één unit met een in alle opzichten vernieuwend design.