Renault Espace: het ruimtelijke is verdwenen, de ruimte niet

Renault Espace, we gaan terug naar 1983. 40 jaar geleden: het was een revolutie, want zo vaak had een automerk het nog niet aangedurfd om zo’n grote en ruime auto op de markt te brengen. Het design was revolutionair, de Espace was geboren. En heel eerlijk: als je alle edities tot nu toe op een rij ziet staan oogt hij nog steeds als een auto met een afwijkend design. Gedurfd en met veel bravoure.

We zappen voor het gemak even door naar het heden. Ergens in de prachtige Douro-vallei in Portugal rijden we met de nieuwe Renault Espace. Wat lef betreft komt hij niet in de buurt van zijn origineel uit 1983. Deze Espace is gemaakt voor de massa, een Renault Austral maar dan ruimer en -als je wilt- geschikt voor 5 of 7 personen. De markt in 2023 is totaal veranderd. Merken ruilen hun DNA met andere merken en het is de tijd van slimme platformen waarop veel meer verschillende auto’s kunnen worden gebouwd.

De Renault Espace is zeker niet een verlengde Austral

De nieuwe Renault Espace is niet anders. Hij deelt zijn technologie met de eerder genoemde Austral en binnenkort met de Rafale. Het nieuwe ‘flagship’ welke wordt onthuld tijdens de Paris Air Show. Het is aan een automerk om met die wetenschap toch een nieuwe klant te overtuigen met een nieuw model. Bij een Espace is dat zowel de bestaande Renault-rijder als een andere specifieke doelgroep die vooral een auto zoekt met heel veel ruimte en dan het liefst ook nog betaalbaar.

In 2023 moet hij bij voorkeur voorzien zijn van een stekker, al dan niet hybride. De nieuwe Renault Espace is er een zonder stekker, maar wel met twee elektromotoren die moeten zorgen voor een zeer laag brandstofverbruik.



Het is ook het dilemma van ruimte vs elektrificatie. Laten we ook beseffen dat grootste deel van Nederland eenvoudig niet de mogelijkheden heeft om een laadpaal bij zijn huis te plaatsen of woont in een omgeving waar publieke laadpalen in overvloed zijn. Mild Hybrid of hoe je het ook wilt noemen is wel degelijk een optie in de richting van volledig elektrische auto’s. Wat dat betreft is deze nieuwe Renault Espace een serieuze optie voor een doelgroep met z’n eigen wensenlijstje.

Een sterk argument is z’n prijs, want Renault zet hem weg in een markt met een grote doelgroep met een groot aanbod van auto’s waaronder ook nog eens een aantal 'newbies' uit Azië. De Espace kan daarmee zomaar een sterke troefkaart zijn.