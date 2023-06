Renault Rafale en de magie van een blauwe uitvoering

We zijn in Paris aanbeland voor de onthulling van de volledig nieuwe Renault Rafale. Het toekomstige vlaggenschip van Renault wordt omschreven als een coupé-SUV. De Rafale is vooral bedoeld om het offensief van het merk in het D-segment te versterken naast de Austral en de nieuwe Renault Espace. De International Aeronautics and Space Show Het decor voor de lancering van de Renault Rafale is opgebouwd op op een podiumplaats van de International Aeronautics and Space Show in Parijs, in de volksmond beter bekend als de Paris Air Show. Het is de grootste luchtvaartshow ter wereld en wordt gezien als de belangrijkste ontmoetingsplaats voor alle wat vliegt in de lucht of daarbuiten. Dat deze show (goed voor zo’n 350.000 bezoekers) is gekozen als podium voor de Rafale is echter geen toeval net als de naam. De geschiedenis van de Renault Rafale Om de Rafale te duiden moeten we even terug in de geschiedenis van Renault. De naam Rafale heeft binnen het Renault concern een lange historie en gaat helemaal terug tot 1933 toen de Louis Renault, gepassioneerd door luchtvaart, de Franse vliegtuigbouwer Caudron wist over te nemen. Drie jaar na de overname was een van de eerste vliegtuigen de Drie jaar na de overname was een van de eerste vliegtuigen de Caudron Renault C460 , een een-zits racevliegtuig ontworpen om records te breken. Dit vliegtuig kreeg de naam Rafale en viel op door zijn stilistische durf van de geavanceerde aerodynamica in die tijd. Het design was zo vernieuwend dat zelfs vandaag het nog een soort magische werking heeft. Met die wetenschap ga je waarschijnlijk gelijk anders kijken naar de Renault Rafale in 2023.

Lancering tijdens een onweersbui naast een straaljager Een weerpraatje tijdens de lancering van een splinternieuwe auto lijkt niet relevant zou je denken. In het geval van de nieuwe Renault Rafale kunnen we er echter niet omheen want op het moment van lancering barst de hemel open met een donderbui en een kleine storm die het gehele tentoonstellingsterrein van de Paris Air show deels omverblaast en onder water zet. Het is alsof iemand zegt dat dit natuurgeweld wel past bij deze auto. Je zult het weten! Het is bijzonder omdat we nog maar net uitleg hebben gekregen over de gelijknamige Dassault Rafale, een zogenaamd multirole-gevechtsvliegtuig van Marcel Dassault Industries, eveneens de makers van de Mirage straaljagers. Deze Dassault Rafale zijn schijnbaar onverslaanbare vliegtuigen met inmiddels een zeer lange reputatie. De scenery voor de introductie van de Renault Rafale is gezet, noodweer, een onverslaanbaar gevechtsvliegtuig en een nieuwe auto. Je moet het maar bedenken. De Renault Rafale is geland op aarde. Renault Rafale en het geheim van een blauwe kleur De nieuwe en fors ogende Renault Rafale is ontworpen volgens de nieuwe designtaal taal van Gilles Vidal, Head of Design bij Renault. De komst van Vidal betekent tevens een nieuw tijdperk (en een uitdaging) waarin modellen een meer avant-gardistisch design moeten krijgen om hun gehele levenscyclus aantrekkelijk te blijven. De blauwe kleur van de Rafale doet wat dat betreft hier in Parijs wonderen en werkt versterkend. Met op de achtergrond de Rafale Coudron, ook al blauw lijkt alles te kloppen. Het contrast net de zwarte wielen, het zwarte interieur wat we herkennen van de introductie van de Espace en de Austral. Deze kleur maakt de Rafale ontegenzeggelijk tot een opvallende verschijning. Voor de minst opvallende innovatie maar wel cool moet je echter even in de Rafale plaatsnemen. Het dak van deze nieuwe Rafale is uitgerust met een glazen Solarbay panoramisch dak wat is uitgerust met technologie die ervoor zorgt dat bij fel zonlicht je het niet meer hoeft te verduisteren. Elektrische velden zorgen voor het verplaatsen van moleculen door het glas, waardoor binnen enkele seconden het complete glasoppervlak wordt gedempt. Dit is o.a. te bedienen via spraakbesturing met Google Assistant.

Laurens van de Akker blijft een opvallend designer

Een andere kleur, met kleinere wielen voorzien van lichtmetalen accenten verandert het beeld van de Renault Rafale. Het zal zeker gebeuren want niet iedereen zal deze uitvoering durven te kopen. De doelgroep is misschien nog wat diffuus maar wie lef heeft, bekend kleur en zal expliciet kiezen voor deze uitvoering. Was je hier in Parijs met in de achtergrond een al even episch blauw vliegtuig dan heb je geen keuze meer. Laurens van den Akker en zijn team moeten het hebben geweten. Ietwat trots gaat hij op de foto met veel van de aanwezigen in front van de auto waarvan de voorkant met de doorlopende grille in de ogen en koplampen hem nog net wat meer meegeven. Deze Rafale druk de andere modellen van Renault iets naar de achtergrond. De auto is ontworpen door het designteam van de Nederlandse designer. Van de Akker laat weinig ruimte voor al te veel creativiteit waardoor de Rafale echt een grotere broer van de Austral is, anders maar wel herkenbaar. Rafale lijkt op dit moment vooral een blauw statement wat nog wel zijn plek zal moeten veroveren, een SUV-coupé! Renault Rafale, het gelijk van één platform

De Rafale is ook het bewijs van het platform. Voor ons staat immers een Renault Austral en Espace zonder dat ze aanwezig zijn. Het is Laurens van den Akker gelukt om een nieuw model te laten ontwerpen, eigentijds met een duidelijke Renault signatuur zonder dat deze Rafale al te veel lijkt op z’n familie. Drie modellen, allen anders, allen met een eigen doelgroep. Renault meldt zich overduidelijk bij de consument die niet alleen oog heeft voor dit Franse merk. De onderliggende technologie zal zich nog meer moeten bewijzen. Z’n typisch Franse DNA is echter eigenwijs genoeg om verder te ontdekken. Binnen in de auto kan het een van de drie modellen zijn gebouwd op hetzelfde platform, het verschil zie je pas als je ernaast staat. Het is een compliment aan van den Akker, de Nederlandse designschool zeggen we dan maar, parktisch. Laten we dat stukje van Renault ons maar even toe eigenen.

De doelgroep voor de Renault Rafale moet hem nog gaan vinden

Als we deze blauwe Renault Rafale even parkeren en overstappen naar de toekomstige uitvoeringen is het de vraag welke consument hem als eerste gaat omarmen. Er zijn uitdagers, met name uit Azië die dit herkennen. Het is een consument die wel van groot houdt met en de modellijn van een SUV niet wil loslaten. Het is makkelijk om te wijzen naar de buren in eigen land, zeker omdat de designtaal van Franse automerken dezelfde taal spreken maar de Rafale heeft wel degelijk z’n eigen signatuur. De technologie van de Rafale is inmiddels bekend. Je kiest hier voor een model waarbij de prijs heel bepalend kan zijn. Gaat deze concurrerend zijn maar tegenover wie? Hij mag niet te duur zijn omdat hij dan binnen het merk te veel afstand neemt. Ergens moet deze Rafale het topje zijn van de modelreeks van Renault met als uitzondering zijn blauwe uitvoering. De Renault Rafale heeft geen stekker Het struikelblok, het dilemma en het tegenargument van de Renault Rafale is het ontbreken van een stekker. Is het de Franse eigenwijsheid in een land zonder al te veel snelladers. Tot 2023 dan want wie nu de autoroute pakt kan zich verheugen op een grote aanwezigheid van snelladers. Ionity en Total Energies met tegenwoordig ook Fastned maken elektrisch rijden in Frankrijk eenvoudig. Dat ga je ook tegenkomen bij hotels en in steden. Frankrijk heeft op straat duidelijk de EV weten te omarmen. Je zult er alleen geen Renault Rafale of Espace zien staan. Deze modellen hebben geen (of ze er ooit een gaan krijgen is een ander onderwerp) stekker en staan op het CMF-C/D-platform. Dat betekent iets meer dan alleen mild hybrid met opvallend lage verbruikscijfers. Het is een soort tegenmodel van elektrische auto’s wat moeiteloos 2030 gaat passeren. Het is een serieus alternatief waarbij je je alleen afvraagt waarom dit zo uniek is. Is dit dan keuze voor een bestaande doelgroep, zij die niet makkelijk uit de voeten kunnen met een stekker. Koffiedik kijken is moeilijk en al helemaal in Frankrijk. Het dunne laagje zwarte koffie is lastig te beoordelen. Praten we straks over het gelijk van Renault of wordt er toch in de achtergrond hard gewerkt aan een volledig elektrisch platform voor deze modellen. Dat is net zo voorspelbaar als dat er nog meer nieuwe modellen komen die wel voorzien zijn van stekker. Wat je verder moet weten De Rafale zit net als de Espace vol met moderne technologie wat betreft connectiviteit en rijveiligheid zoals je deze vandaag mag verwachten. De aandrijving is identiek aan die de Espace en bestaat uit heeft een E-Tech full hybrid-aandrijflijn met een vermogen van 147 kW (200 pk). Er kan ook gekozen worden voor de nieuwe high-performance E-Tech 4x4 met 220 kW (300 pk), die later in het jaar gaat uitkomen.. De nieuwe Renault Rafale krijgt vijf carrosseriekleuren, waaronder twee nog niet eerder uitgebrachte kleuren: blanc perle satin en bleu Alpine. Het blanke satijn heeft een beschermend laagje tegen Uv-straling en te ruwe wasstraat borstels. De Rafale is als eerste model van Renault beschikbaar in de kleur bleu Alpine (zie boven). De drie andere beschikbare kleuren zijn rouge flamme, noir étoilé en een mat grijze uitvoering die er ook mag wezen in combinatie met 20 of 21 inch zwarte velgen. Iedereen zijn smaak.

Renault Rafale, het antwoord is aan de consument Op de Paris Air Show is dat te midden van supersonische vliegtuigen, raketten, drones en 'Elektrische Vertical Take-Off and Landing' vliegtuigen die als een helikopter kunnen opstijgen en landen, afgekort als eVTOL, even geen vraag. Dat is het echter wel buiten deze wereldtentoonstelling in Parijs. De blauwe Renault Rafale heeft ons hier wel weten te overtuigen. Het antwoord is nu aan de consument.