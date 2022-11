EV’s opladen in het buitenland, een bijzondere ervaring

Wij rijden regelmatig in EV's en we reizen voor roadtrips en laadpaaltests dan ook regelmatig naar het buitenland. Om overal te kunnen opladen gebruiken we een vijftal laadpassen. Inmiddels, durven wij wel te stellen dat van de vijf laadpassen, wij het meeste plezier ervaren van de Shell Recharge pas. Die doet het letterlijk nagenoeg overal. Die conclusie trekken we nadat wij in de afgelopen zeventien maanden met verschillende EV’s niet alleen geladen heb in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal.

Het is echter niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Vooral als je wilt weten wat opladen in het buitenland kost, voordat je bij een laadpaal arriveert. Maar daarover verderop in dit artikel meer.

Shell Recharge, de koningin van de laadpassen

Zoals gezegd zijn we nog maar weinig laadpalen, zowel AC als snelladers, tegengekomen waar de Shell Recharge laadpas geweigerd wordt. Dat geldt zeker niet voor de andere laadpassen. De Maingau laadpas wordt met name in Spanje en Portugal vaker wel dan niet geweigerd. De laadpas van Vattenfall werkt bij de meeste grote laadproviders zoals Ionity en NewMotion, behalve in Portugal, Frankrijk en Spanje, maar laat nogal eens verstek gaan als we bij een ‘lokale’ laadprovider willen opladen.

De ervaringen met de Travelcard komen overeen met die van Vattenfall, al moeten we wel zeggen dat we lange tijd alleen een Nederlandse Travelcard pas hadden, dus onze ervaringen met die laadpas bestrijken niet de volledige zeventien maanden. Tot slot hebben we sinds enkele weken ook een laadpas van de ANWB, maar die hebben we nog te weinig gebruikt om over te kunnen oordelen.

Wat kost het? That’s the question!

Wanneer je met een EV naar het buitenland gaat, dan wil je natuurlijk liefst vooraf een indruk krijgen van de kosten per kWh. Dat is echter nog niet zo makkelijk. De providers van laadpassen communiceren alleen de tarieven die gelden in het land waar je de pas aanvraagt en activeert – in dit geval is dat natuurlijk Nederland.

Over de kWh-prijs in het buitenland doen ze doorgaans geen mededelingen. Dat is ook vrijwel niet te doen. Shell Recharge (en ook andere laadproviders) weet natuurlijk niet waar jij met je EV in het buitenland van plan bent te gaan opladen. Het is voor deze providers ondoenlijk om de tarieven van alle buitenlandse laadproviders – vele honderden – te verzamelen en op en rij te zetten.