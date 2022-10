De Renault Austral, een comfortabele SUV met bijzondere features

We kruisten in twee dagen zo’n 400 kilometer door het binnenland ten noorden van de Spaanse hoofdstad. Afwisselend over konkelende binnenwegen en door bergachtig terrein. Nee, niet offroad, maar daar is de Renault Austral ook niet voor gebouwd. Het is een comfortabele asfalt SUV met enkele bijzondere technische vernieuwingen.

Ik zal meteen met de deur in huis vallen en de twee meest opvallende features van de Austral: de 4Contol vierwielbesturing en de nieuwste generatie van de 1.2 liter driecilinder hybride motor. Die heeft naast de elektrische aandrijving voor meer vermogen (67 pk en 205 Nm) en comfort in de laagste versnellingen. Pas vanaf de derde versnelling schakelt, indien nodig de brandstofmotor bij. Daarvoor heeft de Austral een lithium-ion-batterij met een capaciteit van 2 kWh/400V en een versnellingsbak met zeven versnellingen - twee voor de elektrische modus en vijf voor de hybridemodus.

Hoe klein de draaicirkel is, wordt nog duidelijker als je kijkt naar de afmetingen van de Renault Austral. Met zijn lengte van 4,51m, breedte van 1,83m en hoogte van 1,62 m – en de wielbasis van 2,67m – is de Austral immers een behoorlijk ruim bemeten SUV.

Tijdens het rijden viel ons ook meteen de relatief kleine draaicirkel op. Je kunt de Austral op net iets meer dan 10 meter laten keren. Dat is minder dan veel (kleinere) stadsauto’s. Die kleine draaicirkel is mogelijk dankzij de 4CONTROL vierwielbesturing. Renault heeft de Austral voorzien van de derde generatie van deze technologie. Daarmee kunnen de achterwielen, dankzij een stuuractuator op de multi-link achteras, nu tot maximaal 5 graden meesturen. En dat zorgt dus voor een nog kleinere draaicirkel (10,1 meter).

Dit betekent dat de Austral tijdens het wegrijden, in de eerste en tweede versnelling dus, te allen tijde elektrisch aangedreven wordt. Dat zorgt voor en krachtigere, lineaire start; soepele acceleratie door de versnellingen en schokvrije overgangen zonder koppelverlies. Daarbij draait de verbrandingsmotor continu in zijn optimale vermogensbereik. Dit geeft aanmerkelijk meer rijcomfort. Je mist – maar niet heus – het ‘bokkerige’ gedrag waar veel kleine driecilinder motoren, met name in de lagere versnellingen als je ‘gas geeft’ last van hebben.

Strak interieur met veel beenruimte en OpenR-scherm

Van binnen oogt de Austral ook als een ruime SUV. Door de forse wielbasis en de compacte nieuwe hybride motor heeft hij voor een auto in zijn klasse ook bijzonder veel beenruimte voor de passagiers die achterin plaatsnemen. De knieruimte is met maximaal 27,4 centimeter, zeker voor een relatief compacte SUV, uitmuntend te noemen. Samen met de hoofdruimte van meer dan 90 centimeter hebben ook lange passagiers voldoende zitcomfort achterin.

De blikvanger van het dashboard is het OpenR-scherm, dat zijn debuut in de nieuwe Megane E-Tech Electric maakte. Het is een van de grootste schermen in de autowereld en het kroonjuweel in het interieur van de Renault Austral. Het scherm, in de vorm van een ondersteboven gedraaide L, geeft zowel het digitale instrumentenpaneel weer als de multimedia-interface van de middenconsole. Beide elementen zijn samengebracht in één scherm en zijn het kenmerk van de ‘Nouvelle Vague’ van Renault.

Voor het ontwerp van elegante en verstelbare handsteun die tussen de twee voorstoelen geplaatst is, heeft Renault zich onder andere laten inspireren door de luchtvaart. Ik had echter eerder het idee dat de inspiratie ook van Gene Roddenberry’s fantasie ‘geleend’ is. Ik kreeg, evenals andere passagiers die meereden tijdens de testritten, namelijk toch vooral een deja-vu van de Warp-drive bediening van de Enterprise uit Star Trek.