Renault en Airbus willen batterijen beter maken

Tijdens de Airbus Summit die deze week gehouden wordt heeft de Franse vliegtuigbouwer een bijzondere samenwerking aangekondigd met een ander groot en bekend Frans bedrijf, autofabrikant Renault om precies te zijn. Doel van deze samenwerking tussen de luchtvaart- en auto-industrie is het delen van elkaars kennis en kunde om zo de elektrificatie van de producten van beide merken te versnellen.

Hybride vliegtuigen en betere EV-accus’s

Voor Airbus betekent dit een boost voor de ontwikkeling van hybride vliegtuigen. Daar is de vliegtuigbouwer al volop mee bezig, maar elke hulp en samenwerking op dat gebied is meer dan welkom. Dat geldt ook voor Renault. Zij kijken bij deze samenwerking vooral ook uit naar de ontwikkeling van nieuwe, betere, oplossingen voor de opslag van elektrische energie. Simpel gezegd gaat dat over de ontwikkeling van nieuwe, lichtere, accu’s met meer opslagcapaciteit en een nog langere levensduur.

Een van de ontwikkelingen op dit gebied is het vervangen van de lithium-ioncellen die tegenwoordig nog standaard gebruikt worden in accu’s van elektrische voertuigen. Renault en Airbus streven ernaar om nog voor 2030 solid-state accu’s te introduceren die dubbel zoveel energie kunnen opslaan dan de huidige li-ion accu’s.