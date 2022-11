Supply chain problemen bij Airbus houden aan

Voor volgend jaar verwachten analisten dat Airbus zo’n 820 toestellen kan gaan afleveren. De fabrikant heeft daar zelf nog niets over geroepen. Echter, de uitspraken die de CEO van Airbus nu doet over de aanhoudende ‘complexe situatie rondom de supply chain’ wijzen erop dat de vliegtuigfabrikant nog even een slag om de arm (moet) houden.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Airbus er waarschijnlijk niet in zal slagen de aanvankelijk geplande levering van 700 nieuwe toestellen in 2022 te voltooien. Enkele weken geleden, halverwege november, stond te teller ‘pas’ op 536. Daar komen er dit jaar, zo hebben luchtvaartanalisten becijferd, hooguit nog zo’n 100 bij. Al zijn er ook voorspellingen die uitgaan van de levering van tussen de 680 en 690 nieuwe toestellen dit jaar. Als dat klopt, dan valt de achterstand op de productiedoelstellingen nog alleszins mee.

Het is eigenlijk geen nieuws dat fabrikanten, van smartphones tot en met auto’s, al meer dan een jaar kampen met een tekort aan grondstoffen, onderdelen en personeel. Dat geldt ook voor de luchtvaartindustrie. De CEO van Airbus, Guillaume Faury, heeft dat deze week nog maar eens benadrukt door te zeggen dat de situatie rondom de supply chain van de vliegtuigbouwer nog steeds ‘complex’ is.

Situatie verbetert nog niet

Faury zei dat de leveranciers van Airbus eerder dit jaar in grote lijnen één reeks COVID-gerelateerde problemen hadden opgelost, maar dat er de afgelopen maanden nieuwe problemen opdoken. Die hadden ook te maken met het effect van de oorlog in de Oekraïne op de energiekosten.

"Ik denk niet dat het op korte termijn – de komende zes maanden - beter zal worden. Maar ik denk ook niet dat het erger wordt. Ik denk dat de crisis in de toeleveringsketen langer gaat duren dan we een paar maanden geleden dachten. Het is uitdagender en een moeilijkere omgeving op dit moment", aldus Faury tegen verslaggevers tijdens een bijeenkomst van de ASD European Aerospace and Defence Brancheorganisatie.

Via