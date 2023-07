Renault werkt hard aan de elektrische Renault 5

In het Technocentre van Renault, diep verscholen in de buurt van Parijs, mogen geen mobiele telefoons naar binnen. Dat heeft een reden. Daar werkt de Franse autofabrikant namelijk in het geheim aan haar nieuwste modellen. Het Engineering Center werd 25 jaar geleden opgericht en is een broedplaats voor Renault. Bovendien is het één van de weinige autofabrikanten met een speciale werkplaats voor prototypes waar de assemblagemethoden en -processen representatief zijn voor uiteindelijke productielijnen. Door ook het productieproces na te bootsen, rollen deze prototypes de loper uit voor een nauwkeurige en op kwaliteit gerichte assemblage van de toekomstige productiemodellen.

Een volledig elektrische Renault 5

Renault geeft af en toe een uniek kijkje achter de schermen. In dit geval voor de ontwikkeling en het design van de opvolger van een van de populairste modellen uit de jaren 70 en 80; de Renault 5. Die volledig elektrische opvolger krijgt dezelfde naam. De productie van deze EV zal uiteindelijk plaatsvinden in de fabriek in Douai in het Noorden van Frankrijk.

In het Prototype Build Centre zijn voorafgaan aan de bouw van prototypes eerst ‘mules’ samengesteld. Technisch gezien zijn die al representatief voor de toekomstige productieversie. De mules hebben een silhouet dat sterk doet denken aan de Renault Clio. Sinds oktober 2021 heeft Renault met deze mules uitvoerig getest in Lapland, als onderdeel van het ontwikkelings- en testproces voor het nieuwe volledig elektrische CMF-B EV-platform.

De prototypes geven vooral waardevolle inzichten in het proces van ‘voertuigcontrole’. In tegenstelling tot de testmules hebben deze prototypes al het definitieve ontwerp van de productieversie. Gecamoufleerd en wel gaan de prototypes vele testkilometers afleggen op Europese wegen. Dat gebeurt soms ook onder soms extreme omstandigheden, zoals intense kou en hitte of in bergachtig terrein. Die testkilometers leveren waardevolle inzichten op voor de verfijning van het productiemodel. Met de resultaten van die testritten worden, indien nodig, aanpassingen gedaan voordat de massaproductie van start kan gaan.