Wereldpremière, dit is de nieuwe Dacia Duster

Het is inmiddels ruim twee weken geleden, ergens langs de kust in Portugal, net boven Cascais, staat verscholen achter een groene muur op de rotsen, de nieuwe Dacia Duster. Op dat moment nog een goed bewaard geheim want nergens op het internet circuleren foto’s. Een wereldpremière voorbehouden aan een kleine groep van journalisten uit landen waar Dacia een marktleider is. De Dacia Duster, marktleider in de wereld van SUV’s. Er is een groot deel van autoliefhebbers die hun neus ophalen voor deze iconische auto. De Duster is een prijsbreker, een wonder dat je kijkt naar de prijs. Ooit een ultieme vorm van minimalisme, geen stekker maar wel een LPG-tank achterin. Hoe krijg je het bedacht. De Dacia Duster is een concept met inmiddels miljoenen berijders. We zijn toe aan de vijfde generatie. Hoe het werkelijke draaiboek van het merk er uit ziet weten we niet. Maar iedere nieuwe versie was een stap vooruit en het lijkt er op dat met deze nieuwe Dacia Duster een heel nieuw tijdperk is aangebroken.

Dacia Duster off-road in Marokko als voorproefje van wat komen gaat Het is januari 2023, als we off-road gaan rijden in Marokko met de huidige versie van de Dacia Duster. Met alleen een paar trackers voor in de auto en voor onszelf rijden we zonder echte navigatie door een woest landschap. In deze extreme natuur voelt de Duster zich thuis. Rotsformaties en zandwegen afgewisseld met veel klimmen en dalen is het echt dolle pret en raak je langzaam verliefd op deze auto. Het is avond als we in Dacia Camp filosoferen over de toekomstige Duster. Hoe zou het zijn als hij echt een eigentijds uiterlijk krijgt wat past bij deze tijd. Stoerder, nog meer looks die passen bij het ultieme gevoel van vrijheid, een dikke knipoog naar offroad rijden en dan ook met een moderner interieur en meer hightech in de cockpit. Sommige Dacia’s glimlachen “Wacht maar af totdat je straks de opvolger gaat zien, die gaat iedereen verrassen”. We weten nu dat ze voorkennis moeten hebben gehad want de nieuwe Dacia Duster is waanzinnig, zeker als je hem vergelijkt met zijn voorgangers.

Het concept van de Dacia Duster begint nu pas echt Als je niet het knapste meisje van de klas bent en ook al niet gekleed gaat als een fashionista mag je gerust mee nog meedoen maar opvallen ga je niet. Heel erg is dat nu ook weer niet, want je bent in gezelschap van miljoenen gelijken. En dat is best een statement. Maar ook bij Dacia beseffen ze donders goed dat in een tijd waarin elektrische auto’s een poging doen om de markt te domineren, je wel met iets moet komen waarvan anderen minimaal gaan opkijken. Nu loopt er bij de moeder van Dacia een Nederlander rond met een bovengemiddeld talent voor design. Laurens van den Acker heeft wat je noemt een ‘haute couture’ status en behoort tot de beste designers in de wereld. Als je met die wetenschap kijkt naar de nieuwe Dacia Duster vallen de puzzelstukjes samen. Die glimlach in Marokko, de vergaande ambities om de Dacia Duster bijna tegendraads een heel nieuw leven te geven waarbij Hybride vooralsnog ‘the final frontier’ is, en met een card blanche aan Laurens en zijn team. Het is een compliment zoals je een compliment moet geven. Deze Dacia Duster verbaast in alle opzichten. Dit is niet de opvolger van zijn voorganger maar een nieuw begin. Nu begint het pas echt, en dat met de wetenschap dat je al ongekend populair bent.

Dacia Duster, auto van het jaar De wijze heren van de jury van de auto van het jaar zullen inmiddels wel een draaiboek hebben waar een ‘auto van het jaar’ (COTY) allemaal aan moet voldoen. Zo was er ooit voor de BMW, die de legendarische i8 op de markt bracht, geen pagina in het draaiboek te vinden voor deze waanzinnige hybride bolide, net zoals er daarna elektrische auto’s op de markt verschenen.



Nieuwe categorie, maar wat moet je ermee. Nee, als we met onze tijd meegaan, is het logischer om een auto te kiezen waar er technisch gezien nog 8 van rondrijden, maar met een ander jasje. De credits waren echter terecht, een merk met 7 sleuven, het origineel dat een soortnaam werd, met een batterij. Dat verdient een prijs.



En dan nu een volledig nieuwe Dacia Duster, met looks waar menig merk jaloers op wordt, met een hybride aandrijving, huh met een gastank, een SUV die in de stad en offroad iedereen blij lijkt te maken, met een range van ahum, 1.300 km en met een prijs (afhankelijk per land) nog steeds vanaf pakweg 20.000 euro. Het is (on)mogelijk. Dacia zal harder dan ooit aan de boom schudden, en waarschijnlijk zal het merk zijn groep volgelingen alleen nog maar zien groeien. Die Dacia Duster van toen bestaat vanaf nu eigenlijk niet meer, al rijden er nog gewoon in Europa 2.5 miljoen rond. Meer nieuws over deze Dacia Duster verschijnt de komende weken. Nu is het eerst plaatjes kijken om beter te begrijpen waar dit artikel eigenlijk over gaat. De nieuwe Dacia Duster!