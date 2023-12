Android Auto helpt je herinneren waar je auto staat

Google Maps

Google Maps heeft het al een tijdje, de functie werd geïntroduceerd in 2017. Je kunt daarmee snel je parkeerplek vastleggen in de app. Je kunt even snel wat op je telefoon toetsen en je weet je auto altijd weer terug te vinden (tenzij deze gestolen of weggesleept is, uiteraard). Handig als je je auto op een groot veld vol met auto’s parkeert, of middenin een stad en in het donker moet zoeken ‘s avonds.

Een fijne functie, die nu dus naar Android Auto komt. Het is een kleine optie op het scherm, maar hij heeft grote gevolgen omdat je niet meer apart op je telefoon hoeft te zoeken, maar het gewoon in de auto nog kunt regelen. Het is immers een ‘taak’ die hoort bij de auto, waardoor je het beter ook als je net parkeert even kunt regelen dan wanneer je wegloopt op je telefoon: de kans is dan groot dat je het vergeet, zoals ook veel mensen hun parkeren wel eens aan of uit vergeten te zetten.