Elektrische auto of benzine auto?

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Maar is het ook iets voor jou? Of kun je beter (nog even) in een benzine auto blijven rijden? Wij zetten de verschillen en kosten voor je op een rij.

Benzine of elektrisch, waar laden?

Het belangrijkste verschil tussen benzine en elektrisch rijden is natuurlijk de brandstof waar de auto op rijdt en hoe je aan die brandstof komt. Met een benzine auto moet je naar de pomp om te tanken. De kosten kun je beperken door te tanken bij een onbemand pompstation binnen de bebouwde kom. Tanken langs de snelweg is meestal het duurst.

De accu van je elektrische auto laad je vaak gewoon thuis of op het werk op. Je auto opladen is veel goedkoper dan benzine tanken. Opladen is zelfs helemaal gratis als je zonnepanelen hebt. Maar als je moet laden aan een openbare laadpaal betaal je meer. Als je onderweg regelmatig laadt aan een snellader, is elektrisch laden nog iets duurder dan wanneer je aan een ‘gewone’ openbare laadpaal laadt.

Elektrisch rijden vs benzine, hoever kom je ermee?

Bij een benzine auto kijk je naar het brandstofverbruik. Hoe ver kun je rijden op 1 liter benzine en hoeveel liter kan er in de tank? Bij een elektrische auto kijk je naar de actieradius. Die geeft aan hoever je kunt rijden met een volle accu. De actieradius verschilt enorm per model en loopt op dit moment uiteen van ongeveer 150 kilometer tot ruim 700 kilometer. Maar let op! Dat is altijd een schatting. In de praktijk haal je de actieradius meestal niet. Als je bijvoorbeeld veel op de snelweg rijdt of de airco in je auto aanzet, vraagt dat meer van je accu.

Als je de auto vooral gebruikt om naar je werk te rijden en wat korte ritten naar bijvoorbeeld de supermarkt en de sportclub, dan kun je met de meeste elektrische auto’s wel uit de voeten. Maar zit je dagelijks veel op de weg of wil je ook met de auto op vakantie naar het buitenland? Check dan of de actieradius voor jou groot genoeg is en hoe snel je de accu helemaal kunt opladen als dat tussendoor nodig is. De laadsnelheid verschilt namelijk ook per elektrische auto.

Auto kopen elektrisch of benzine?

Een elektrische auto is vrijwel altijd duurder in aanschaf dan een vergelijkbaar benzine model. Je betaalt voor de elektrische variant zo een paar duizend euro meer, omdat er een dure accu in ligt. Gelukkig kun je bij een elektrische auto gebruik maken van aankoopsubsidie. Zo komen de prijzen voor elektrisch en benzine dichter bij elkaar.

Tip! Heb je ondanks de subsidie niet genoeg spaargeld om de elektrische auto te betalen? Dan is geld lenen voor je elektrische auto een prima alternatief.

Bijkomende kosten voor elektrisch of benzine

We hebben het al over de aanschaf-, en tank-/oplaadkosten gehad, maar er komen bij autorijden nog meer kosten kijken. Namelijk de wegenbelasting, onderhoud en verzekering. Voor een elektrische auto betaal je tot 2025 geen wegenbelasting, maar daarna waarschijnlijk wel. Je hebt hier dus tijdelijk een voordeel mee ten opzichte van een benzineauto.

Ook bespaar je met een elektrische auto vaak op het onderhoud. In een elektrische auto zitten namelijk veel minder, kleine, bewegende onderdelen dan in een benzineauto. Hierdoor heeft een benzine auto meer onderhoud nodig. Een grote kostenpost bij een elektrische auto is de vervanging van de accu. Vraag daarom altijd bij de dealer of verkoper hoelang je mag verwachten dat de accu meegaat. Vaak geeft de fabrikant een garantie hiervoor.

En dan is er nog de autoverzekering. Omdat een elektrische auto een dure accu heeft en zwaarder is dan een benzineauto, is de premie voor de autoverzekering bij een elektrische auto hoger. Gemiddeld betaal je 230 euro per jaar meer voor de autoverzekering van een elektrische auto. Je kunt op die kosten wel flink besparen door te gaan vergelijken en de goedkoopste autoverzekering voor je elektrische auto uit te zoeken.

Dus wat is goedkoper, benzine of elektrisch?

Je hebt het waarschijnlijk al door: het is niet exact te zeggen wat voor jou de goedkoopste keuze is. Het hangt namelijk helemaal af van je eigen situatie en welke benzine- en elektrische auto’s je tegen elkaar afweegt. Maar als je rekening houdt met de verschillen en de kostenposten die we hier genoemd hebben, kun je zelf de rekensom maken voor jouw situatie. Zo bepaal je wat voor jou de beste en verstandigste keuze is.