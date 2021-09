​Android Auto laat je nu ook gamen in de auto

Toch is dat wel hoe Android Auto werkt. Je merkt dit ook bij bijvoorbeeld Spotify, waarin je ook veel kunt scrollen en bladeren. Het is natuurlijk aanraadbaar om te kiezen voor de stemassistentie met Google Assistent. Een simpele ‘Hey Google, speel ‘Lemonade van Beyonce af op Spotify’ en het is gefixt. Games zal Google echter niet opstarten wanneer je erom vraagt tijdens het rijden.

Sterker nog, het is niet mogelijk om het bijvoorbeeld tijdens het rijden te gebruiken. Althans: je kunt wel op Gamesnacks tikken, zoals de functie heet, en je kunt een game opstarten. Tijdens het laden van het spel geeft hij de melding dat je dit niet tijdens het autorijden kunt gebruiken. In principe zou het beter zijn als hij die melding al gaf zodra je op het logo van ‘Gamesnacks’ tikt, want je kunt nu wel door de gamelijst heenscrollen (zonder je ogen daarbij op de weg te kunnen houden).

Gewone auto’s beginnen steeds meer op Tesla’s te lijken. Als je ze met Android Auto kunt gebruiken, want het is hierop nu mogelijk om games te spelen. Het is uiteraard alleen bedoeld voor gebruik in de parkeerstand.

Android Auto

De nieuwe mogelijkheid om spellen te spelen in de auto is tof, maar het voelt niet heel logisch: we zijn inmiddels zo gewend om op onze smartphones te gamen, aangezien je die ook in de auto hebt liggen, lijkt het voor de hand liggend om die er dan bij te pakken, in plaats van op het touchscreen van je middenpaneel in de auto te spelen.

Iedereen die rijdendeen adres probeert in te voeren op de navigatie weet hoe lastig dat kan zijn. Bovendien wordt het aanraakscherm vaak ook vrij heet, waardoor het ook op dat gebied minder aantrekkelijk is om op je autodisplay te spelen. In een Tesla kun je sommige spellen ook met je stuurt besturen, maar dat is hier niet het geval.