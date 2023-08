10 Google Maps-tips die je nog niet kende

Als je op reis bent, of gewoon in Nederland bent maar geen data wil gebruiken, dan kun je Google Maps ook offline downloaden. Kies de stad waarvan je de kaart wil downloaden en doe dat terwijl je nog op de wifi zit. Vervolgens kun je die kaart gewoon offline gebruiken wanneer je maar wil: handig om jezelf naar je hotel te navigeren, of simpelweg te kijken hoe ver je verblijfplaats is van de venue waar je moet zijn. Ga hiervoor naar je avatar -> offline maps en je kunt zelf kiezen hoe groot je landkaart moet zijn.

2. Tijdreizen

Street View is een geweldige tool. Wil je weten hoe je huis er ook alweer bij stond toen je het kocht, of wil je gewoon een paar jaar geleden terugkijken om je oude autootje weer geparkeerd te zien op je oprit? Je kunt heel tof tijdreizen met Google Maps, door foto’s van Street View van verschillende jaren te bekijken. Je kunt dat overigens ook doen met de hele aarde, maar daarvoor heb je Google Earth nodig. Wil je tijdreizen in Maps, klik dan op het stopwatch-icoon.

3. Via stem gebruiken

Je kunt als je in de auto zit via bijvoorbeeld Android Auto heel goed Maps gebruiken, maar dat kan ook anders. Als je niet in de auto zit en toch met Google wil praten, dan kun je in Google Maps bijvoorbeeld inschakelen dat je ‘OK Google’ zegt en dan een vraag kunt stellen die door de app wordt beantwoord. Stel je rijdt en je wil weten waar een dichtstbijzijnde laadpaal is, of tankstation: dan hoef je alleen ‘OK Google, zoek tankstations in de buurt’ te zeggen en je krijgt je opties.

4. Meten is weten

Wil je weten hoe ver het lopen is van je hotel naar het restaurant, of van je huis naar dat sollicitatiegesprek? Weinig mensen kennen deze lifehack, maar je kunt afstanden meten in Google Maps. Niet alleen door op te zoeken hoe lang iets lopen is, maar ook hemelsbreed. Je kunt Measure Distance kiezen en er wordt een wit puntje neergezet op de kaart. Die kun je bewegen en vervolgens tik je ergens anders op de kaart en kun je de afstand tussen de twee meten. Je kunt ook meerdere punten toevoegen, mocht je wat specifieker willen meten in plaats van hemelsbreed.