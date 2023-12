Dacia wil Dakar winnen en strikt vijfvoudig kampioen

De Dacia Duster was jarenlang de goedkoopste SUV op de markt. Eentje van het kaliber: je vindt hem prachtig of foeilelijk. Ik wil hem qua haat of liefde niet meteen vergelijken met de Fiat Duplo… uhm, sorry… Multipla, maar ietwat vergelijkbare emoties riepen de eerste modellen van de Duster bij sommige mensen wel op. Ik zat er tussenin, mijn vriendin vond, en vindt, hem geweldig.

Nieuwe Duster alom geprezen

Tot zover de historie, want het onlangs gepresenteerde nieuwste model van de Dacia Duster wordt door het automotive journaille alom geprezen. Het verhaal gaat zelfs dat de nieuwe Duster in ruig terrein oer-SUV’s van Jeep en Land Rover in hun hemd laat staan. Om dat nog wat meer kracht bij te zetten heeft Dacia enkele maanden geleden besloten dat ze met de Duster een gooi willen doen naar de overwinning in de Dakar-rally. Dat is natuurlijk het ultieme off-road autosport event.

Voor de meesten onder ons klinkt die ambitie misschien wat erg ambitieus, maar Dacia maakt er wel werk van. Deze week werd namelijk bekend dat een groot Dakar-kampioen, Nasser Al-Attiyah die deze race al vijf keer op zijn naam geschreven heeft – voor drie verschillende merken – in 2025 ook voor Dacia zal rijden. Net als de eerde al gepresenteerde rally-grootheid Sebastian Loeb.