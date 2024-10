Dacia Duster Hybrid InNature Sleep Pack bewijst zijn veelzijdigheid

Als je wel eens in de auto hebt geslapen, dan weet je dat het soms met uitdagingen komt. Zoals je op de foto helemaal bovenin dit artikel ziet, heb je niet heel veel ruimte van je liggende lijf tot het plafond: dat is niet erg, want je gaat alleen slapen, maar als je bijvoorbeeld rechtop wil zitten om iets op je laptop te typen, dan wordt het wel krap. Dat is niet storend: je kunt ook liggend typen of uitstappen en even in de frisse lucht zitten. Het grote voordeel van deze slaapauto -in plaats van een busje dat een veelgekozen optie is voor autoslapers- dat is dat je wat eenvoudiger uit de auto kunt komen omdat je de twee achterdeuren zo open kunt doen. Geen zware schuifdeur die maar aan een kant zit, waardoor je niet over je partner heen hoeft te kruipen.

Slapen in de auto

Er zit bovendien zelfs een lampje in dat je zelf een andere kant op kunt richten. Weghalen of los gebruiken is ook een optie. Hij werkt op een batterijtje met USB-C waardoor het meteen je zaklamp is voor als je toch ‘s nachts even een bezoek moet brengen aan een toiletgebouw. Verder is het jammer dat je in ons land niet zomaar mag wildkamperen, want dat zou deze auto een nog groter gevoel van vrijheid geven. Lijkt de slaapopstellng je wat klein, dan zou je ook kunnen kiezen voor een tent: Dacia heeft een speciale tent gemaakt die je aan de auto kunt vastmaken om je wat meer ruimte te bieden. Wil je liever zelf een caravan mee? Kan ook: de Dacia Duster biedt een trekgewicht tot 1.500 kilogram.