Je eigen laadpaal staat waarschijnlijk het grootste deel van de dag niets te doen. Waarom zou je die niet beschikbaar stellen aan andere elektrische rijders en er tegelijkertijd wat aan verdienen? De Nederlandse startup Voltbee heeft een app gelanceerd waarmee je jouw thuislaadpaal kunt delen. Volgens de makers kunnen automobilisten daarmee zo'n 20 procent goedkoper laden dan bij een openbare laadpaal. Maar hoe werkt dat precies en wat levert het daadwerkelijk op?

Wie een elektrische auto heeft en thuis kan laden, weet hoe prettig dat is. Je komt thuis, steekt de stekker in de auto en de volgende ochtend staat er weer een volle accu klaar. Maar wat gebeurt er met die laadpaal wanneer je zelf op je werk zit, boodschappen doet of een weekendje weg bent? Helemaal niets. En dat is eigenlijk best zonde.

Volgens Voltbee wordt een gemiddelde thuislaadpaal slechts zo'n 10 procent van de tijd gebruikt. De rest van de tijd staat er dus een laadvoorziening die prima door iemand anders gebruikt zou kunnen worden. Daar wil de startup verandering in brengen met een soort Airbnb voor laadpalen. Je stelt je laadpaal beschikbaar, bepaalt zelf wanneer anderen mogen komen laden en ontvangt daarvoor een vergoeding.

Zo werkt het delen van je laadpaal

Het principe is eenvoudig. Als eigenaar meld je jouw thuislaadpaal aan in de Voltbee-app. Vervolgens bepaal je op welke dagen en tijdstippen deze beschikbaar is en hoeveel je per kilowattuur wilt verdienen. Ook kun je instructies toevoegen, bijvoorbeeld waar iemand mag parkeren of hoe de laadpaal bereikbaar is.

Elektrische rijders kunnen via de app een beschikbare laadpaal zoeken, een tijdslot reserveren en direct betalen. De eigenaar moet de reservering vervolgens bevestigen. In principe kan iedere reguliere thuislaadpaal worden aangemeld. Er is voorlopig geen speciale slimme laadpaal nodig, al brengt dat ook een beperking met zich mee.

Voltbee meet namelijk nog niet automatisch hoeveel elektriciteit een automobilist daadwerkelijk heeft geladen. Het verbruik wordt momenteel berekend op basis van de gereserveerde tijd en het laadvermogen. Dat is minder nauwkeurig dan een rechtstreekse meting van het werkelijke stroomverbruik.

Het bedrijf werkt daarom aan een technische koppeling via OCPP, een communicatieprotocol waarmee geschikte slimme laadpalen op afstand kunnen worden aangestuurd en uitgelezen.

Wat verdien je met het verhuren van je laadpaal?

En dan natuurlijk de belangrijkste vraag: wat levert het op? Voltbee adviseert laadpaaleigenaren om ongeveer €0,35 per kWh te vragen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar dat bedrag is niet hetzelfde als winst. Je moet immers zelf ook betalen voor de elektriciteit die je levert.

Stel dat je €0,25 per kWh betaalt aan je energieleverancier. Bij een verkoopprijs van €0,35 houd je dan €0,10 per kWh over, voordat eventuele andere kosten of fiscale verplichtingen worden meegerekend. Bij een laadsessie van 40 kWh betekent dat €4 aan marge. Niet direct een bedrag waarmee je rijk wordt, maar wanneer meerdere automobilisten regelmatig gebruikmaken van je laadpaal, kan het aardig oplopen.

Interessanter wordt het wanneer je zonnepanelen hebt en een deel van de opgewekte stroom niet zelf gebruikt. Vanaf 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling, waardoor het financieel aantrekkelijker kan worden om opgewekte elektriciteit direct zelf te gebruiken of lokaal beschikbaar te stellen.

In plaats van stroom tegen een relatief lage vergoeding terug te leveren aan het net, zou je die energie dus ook kunnen verkopen aan iemand die zijn elektrische auto komt opladen. Hoeveel je daarmee verdient, hangt uiteraard af van je eigen energiekosten, de beschikbaarheid van zonnestroom en de tarieven die je instelt.

Is laden via Voltbee echt 20 procent goedkoper?

Volgens Voltbee kunnen elektrische rijders gemiddeld zo'n 20 procent besparen ten opzichte van openbare laadpalen. We vroegen het bedrijf hoe die berekening tot stand komt. De startup vergelijkt zijn aanbevolen tarief van €0,35 per kWh met een openbare laadprijs van ongeveer €0,50 per kWh. Daar komt nog wel een commissie van Voltbee bovenop. Het bedrijf rekent 15 procent exclusief btw, die door de automobilist wordt betaald.

Daardoor komt de uiteindelijke laadprijs bij een basistarief van €0,35 uit op ongeveer €0,41 per kWh. Vergeleken met een openbare laadpaal van €0,50 is dat een besparing van ongeveer 18 procent. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is geen gegarandeerde korting. De eigenaar bepaalt namelijk zelf het tarief en openbare laadprijzen verschillen behoorlijk per locatie en aanbieder. Bij sommige laadpalen betaal je minder dan €0,50, terwijl andere locaties juist aanzienlijk duurder zijn.

De genoemde besparing van 20 procent is dus vooral een indicatie. Wie via Voltbee wil laden, doet er verstandig aan de uiteindelijke prijs te vergelijken met de openbare laadpalen in de buurt.

En wat als iemand schade veroorzaakt?

Een vreemde op je oprit laten parkeren om zijn auto op te laden, is natuurlijk iets anders dan je laadpaal alleen voor eigen gebruik beschikbaar stellen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer iemand tijdens het parkeren tegen je gevel rijdt, een laadkabel beschadigt of er een storing ontstaat?

Volgens Voltbee blijft de aansprakelijkheid afhankelijk van de omstandigheden bij de automobilist of de laadpaaleigenaar liggen. Eventuele schade moet via de betreffende verzekering worden afgehandeld. Het platform treedt uitsluitend op als bemiddelaar en verwijst hiervoor naar zijn algemene voorwaarden.

Dat is een belangrijk aandachtspunt voor mensen die hun laadpaal willen verhuren. Controleer vooraf of je verzekering dit soort gebruik daadwerkelijk dekt. Niet iedere particuliere verzekering hoeft dezelfde voorwaarden te hanteren.

Helpt het delen van laadpalen ook tegen netcongestie?

Voltbee presenteert het delen van thuislaadpalen ook als een mogelijke bijdrage aan het verminderen van netcongestie. Dat klinkt aantrekkelijk, maar daar zit wel een belangrijke nuance. Een elektrische auto die bij de buren wordt opgeladen in plaats van aan een openbare laadpaal, verbruikt immers niet automatisch minder elektriciteit. En wanneer meerdere auto's tijdens de avondpiek aan particuliere laadpalen hangen, kan de belasting van het lokale elektriciteitsnet juist toenemen.

We legden die vraag voor aan medeoprichter Sam van Gentevoort. Hij erkent dat het delen van laadpalen op zichzelf niet automatisch tot minder netcongestie leidt. De echte kansen liggen volgens hem bij het combineren van thuislaadpalen met zonnepanelen, thuisbatterijen en dynamische elektriciteitstarieven. Wanneer automobilisten worden gestimuleerd om juist te laden op momenten dat er veel lokaal opgewekte zonnestroom beschikbaar is, kan dat onder de juiste omstandigheden de belasting van het elektriciteitsnet verminderen.

Voltbee wil daarom op termijn laadsessies automatisch kunnen afstemmen op beschikbare netcapaciteit, stroomprijzen en de lokale energieopwekking. Dat is voorlopig vooral toekomstmuziek. De benodigde slimme aansturing en dynamische tarieven staan nog op de ontwikkelagenda. Er zijn ook nog geen praktijkresultaten gedeeld die aantonen dat Voltbee daadwerkelijk netcongestie vermindert.

De eerste laadpalen zijn inmiddels aangemeld

De Voltbee-app is inmiddels landelijk beschikbaar voor iOS en Android. Volgens Van Gentevoort werden alleen al op de eerste dag vijftien laadpalen aangemeld. Inmiddels zijn er laadpalen geregistreerd in onder meer Amsterdam, Dordrecht en Groningen. Hoeveel actieve gebruikers het platform inmiddels heeft en hoeveel laadsessies er daadwerkelijk plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt. Voltbee bevindt zich duidelijk nog in de opstartfase.

Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met energiecoöperaties Enschede Energie en Zeeuwind en werkt aan een samenwerking met Lochem Energie. Daarnaast wordt samen met Chargee gewerkt aan de technische ontwikkeling van slim laden. Voor dat laatste is ook een R&D-subsidie aangevraagd. De integratie is dus nog niet operationeel. Voltbee heeft naar eigen zeggen al twee overheidssubsidies ontvangen en ook netbeheerder Alliander heeft interesse getoond in het initiatief.

Een slim idee, maar de praktijk moet het uitwijzen

Het idee achter Voltbee is eigenlijk heel logisch. Nederland heeft al heel wat particuliere laadpalen staan die het grootste deel van de tijd niet worden gebruikt. Waarom zouden we die capaciteit niet beter benutten? Voor mensen met een eigen oprit, zonnepanelen en een laadpaal die regelmatig ongebruikt blijft, kan het een interessante manier zijn om wat extra inkomsten te genereren. Tegelijkertijd krijgen elektrische rijders er mogelijk goedkopere laadmogelijkheden bij.

Toch zijn er nog behoorlijk wat praktische vragen. Hoe aantrekkelijk is het om onbekenden op je oprit te ontvangen? Hoe nauwkeurig werkt de afrekening zolang het daadwerkelijke stroomverbruik niet automatisch wordt gemeten? En hoeveel mensen zijn bereid hun laadpaal daadwerkelijk met anderen te delen?

De komende maanden zullen moeten uitwijzen of Voltbee kan uitgroeien tot een serieus alternatief voor openbare laadpalen. Het concept is interessant, maar uiteindelijk draait alles om voldoende beschikbare laadpunten, betrouwbare afrekeningen en een prijsvoordeel dat in de praktijk overeind blijft.

Eén ding is zeker: met het verdwijnen van de salderingsregeling wordt het voor huishoudens met zonnepanelen steeds interessanter om na te denken over wat ze met hun overtollige stroom doen. Misschien staat een deel van het antwoord straks gewoon op de oprit.