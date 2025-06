In veel gevallen betaal je teveel bij de laadpaal

Te veel betalen voor opladen? Het blijkt in ongeveer vijftig procent van de gevallen voor te komen dat de factuur voor het opladen helemaal niet klopt. Helaas is dat zelden in het voordeel van de persoon die moet betalen.

Laadpaal

De Vereniging Elektrische Rijders (VER) stelt dat mensen die elektrisch rijden in de helft van de gevallen een factuur krijgt waar niets van klopt. In de Benchmark Prijstransparantie schrijft de VER dat er bij 20 procent van de laadmomenten helemaal geen prijsinformatie beschikbaar was voordat je begint te laden, waardoor je helemaal niet weet waar je aan toe bent. Sowieso is er een groot gebrek aan transparantie over prijzen.

Dat geldt zowel voor situaties vooraf als achteraf. Mensen schrikken van de facturen die ze gepresenteerd krijgen, waarop vaak wel tien cent per kWh teveel wordt gerekend en je soms dus tientallen euro’s duurder uit bent. De opbouw van de laadprijzen is ook voor veel automobilisten maar vaag. Waar bestaat zo’n prijs nu precies uit? Ook zijn kosten voor het onnodig bij de lader blijven staan van de auto vaak een groot vraagteken.