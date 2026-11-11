Met een opvallend lage carrosserie, vernieuwde verlichting, fysieke knoppen en Google Gemini geeft Polestar een voorproefje van zijn volgende generatie elektrische auto's.

Polestar heeft de Formula 2030 onthuld, een futuristische conceptauto die laat zien welke kant het Zweedse automerk de komende jaren op wil. Het gaat niet om een nieuw productiemodel, maar om een designstudie waarvan verschillende kenmerken straks terugkomen in de volgende generatie Polestar 2 en de toekomstige Polestar 7. Vooral het opvallende uiterlijk, de vernieuwde cockpit en de terugkeer van fysieke knoppen laten zien dat Polestar een andere richting inslaat.

De Formula 2030 is de eerste conceptauto die onder leiding van designchef Philipp Römers is ontwikkeld. Zijn opdracht was om het herkenbare karakter van Polestar te behouden en tegelijkertijd een nieuwe designtaal te introduceren. Het resultaat is een opvallend lage, brede elektrische sportwagen met vier deuren, een minimalistisch interieur en verschillende technische innovaties. Daarbij draait het niet alleen om hoe de auto eruitziet, maar ook om de manier waarop bestuurders in de toekomst met hun auto omgaan.

Een sportwagen die lager is dan de Polestar 5

Met een lengte van 4,68 meter en een breedte van ruim twee meter heeft de Formula 2030 indrukwekkende proporties. Vooral de hoogte valt op. De auto is slechts 1,35 meter hoog en daarmee zelfs lager dan de Polestar 5. De lange motorkap, korte overhangen en grote 22-inch wielen geven de auto een uitgesproken sportieve uitstraling. Toch heeft Polestar niet gekozen voor een traditionele tweezitter. De Formula 2030 biedt vier afzonderlijke zitplaatsen en moet daarmee laten zien dat een sportief ontwerp en praktische bruikbaarheid prima samen kunnen gaan.

Aan de voorkant zien we een doorontwikkeling van de kenmerkende Dual Blade-koplampen. Volgens Polestar geeft dit ontwerp alvast een voorproefje van de nieuwe Polestar 2, die in 2027 moet verschijnen. Ook aan de achterkant verandert er behoorlijk wat. De doorlopende lichtbalk, die inmiddels een herkenbaar onderdeel van verschillende Polestar-modellen is geworden, maakt plaats voor nieuwe Single Blade-achterlichten. Daarmee krijgt de auto een compleet andere lichtsignatuur, zonder dat het merk zijn herkenbare Scandinavische ontwerpstijl helemaal loslaat.

Opvallende technologie zit verborgen in het ontwerp

Een bijzonder detail is de LiDAR-sensor. Waar dergelijke sensoren bij sommige auto's duidelijk zichtbaar op het dak zitten, heeft Polestar gekozen voor een verborgen oplossing. De sensor komt pas tevoorschijn wanneer de autonome rijfuncties worden gebruikt. Ook de voorruit is anders vormgegeven. Deze loopt als een vizier om de cabine heen en beschikt over een centraal geplaatste, verticale ruitenwisser. Dat ontwerp is geïnspireerd op raceauto's en geeft de Formula 2030 een opvallend futuristische uitstraling.

De achterzijde krijgt bovendien een grote, centraal bevestigde achtervleugel en een aerodynamische diffuser. Daarmee benadrukt Polestar dat prestaties een belangrijk onderdeel blijven van zijn identiteit. De brede wielkasten en lage carrosserie versterken dat beeld. Het ontwerp lijkt daardoor eerder op dat van een elektrische supersportwagen dan op een traditionele vierdeursauto, terwijl Polestar juist de combinatie van prestaties en dagelijks gebruiksgemak wil benadrukken.

Polestar brengt fysieke knoppen terug

Misschien wel de interessantste verandering vinden we in het interieur. Terwijl autofabrikanten jarenlang steeds meer functies naar touchscreens verplaatsten, kiest Polestar bij de Formula 2030 juist voor een combinatie van digitale en fysieke bediening. Onder het centrale scherm bevinden zich acht fysieke bedieningselementen die kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de bestuurder. Daarbij gaat het niet alleen om de functie, maar zelfs om het type bediening. Zo kunnen bestuurders bijvoorbeeld kiezen voor draaiknoppen of tuimelschakelaars, afhankelijk van welke bediening ze het prettigst vinden.

Het dashboard beschikt daarnaast over een gebogen 20-inch HyperDIM-scherm, dat rechtstreeks op de stuurkolom is bevestigd. Een tweede scherm van 12,2 inch bevindt zich in de middentunnel. De gedachte achter deze indeling is dat bestuurders belangrijke functies gemakkelijker kunnen bedienen zonder voortdurend door digitale menu's te hoeven navigeren. Daarmee lijkt Polestar te erkennen dat een volledig digitaal interieur niet automatisch de beste gebruikerservaring oplevert. Vooral tijdens het rijden kunnen fysieke knoppen immers praktischer zijn dan een touchscreen waarop je eerst de juiste functie moet zoeken.

Het interieur verandert met de rijmodus

De Formula 2030 beschikt over drie rijmodi: Normal, Performance en Autonomous. Opvallend is dat niet alleen het rijgedrag, maar ook de inrichting van de cockpit verandert wanneer de bestuurder een andere modus kiest. In Performance-modus schuiven het stuur en het bijbehorende display dichter naar de bestuurder toe. Het centrale scherm zakt juist naar beneden, zodat de cockpit beter aansluit bij sportief rijden. De bestuurder krijgt daardoor een actievere zitpositie en een interieur dat volledig op het rijden is gericht.

In Autonomous-modus gebeurt het tegenovergestelde. Het stuur en de stoel bewegen verder uit elkaar naarmate de auto meer controle overneemt. Het centrale scherm komt omhoog, waardoor informatie gemakkelijker zichtbaar blijft. Het is een interessante kijk op hoe toekomstige auto-interieurs zich kunnen aanpassen aan verschillende manieren van rijden. Of deze bewegende onderdelen daadwerkelijk in toekomstige productiemodellen verschijnen, is nog niet bekend. Voorlopig laat Polestar vooral zien wat er technisch en conceptueel mogelijk zou kunnen zijn.

Google Gemini krijgt een plek aan boord

Ook kunstmatige intelligentie speelt een rol in de toekomstvisie van Polestar. De Formula 2030 maakt gebruik van Google built-in en beschikt over Google Gemini voor AI-gestuurde spraakbediening. Daarmee moeten inzittenden op een natuurlijkere manier met de auto kunnen communiceren. In plaats van uitsluitend vaste spraakcommando's te gebruiken, moet de assistent complexere vragen en opdrachten kunnen verwerken. Dat past bij de bredere ontwikkeling waarbij autofabrikanten steeds vaker AI inzetten om de bediening van hun voertuigen eenvoudiger en persoonlijker te maken.

Polestar geeft hiermee een indicatie van de rol die AI in toekomstige modellen kan gaan spelen. Welke functies uiteindelijk beschikbaar komen, zal onder meer afhangen van de verdere ontwikkeling van de software. De combinatie van Gemini, fysieke bedieningselementen en een cockpit die zich aanpast aan de rijmodus maakt in ieder geval duidelijk dat Polestar verder kijkt dan alleen grotere schermen en meer digitale functies.

Duurzame materialen en een bijzondere carrosseriekleur

Polestar heeft voor de Formula 2030 een nieuwe carrosseriekleur ontwikkeld met de naam Nitrogen. Deze kleur verandert subtiel van uitstraling afhankelijk van de lichtinval. Verschillende matte, glanzende en satijnen afwerkingen zorgen ervoor dat de auto ondanks het grotendeels uniforme kleurgebruik toch voldoende contrast heeft. De kenmerkende Swedish Gold-accenten komen terug op onder meer de Brembo-remklauwen, veiligheidsgordels en verschillende interieurdetails. Daarmee blijft de conceptauto herkenbaar als een sportief model van het Zweedse merk.

Het interieur bevat daarnaast verschillende materialen die passen bij de duurzaamheidsambities van Polestar. Zo zijn onderdelen gemaakt van biogebaseerde composieten met Europees vlas en worden gerecyclede grondstoffen toegepast. Ook de constructie van de stoelen en verschillende zichtbare interieurdelen speelt een rol in het ontwerp. Polestar wil daarmee laten zien dat duurzame materiaalkeuzes niet ten koste hoeven te gaan van een premium uitstraling. De vier afzonderlijke stoelen beschikken bovendien over opblaasbare ondersteuningsdelen die zich aanpassen aan de inzittenden.

Wat betekent de Formula 2030 voor toekomstige Polestar-modellen?

De Formula 2030 is voorlopig vooral een blik op de toekomst. Polestar heeft geen plannen bekendgemaakt om deze conceptauto in zijn huidige vorm in productie te nemen. Toch is het ontwerp meer dan een vrijblijvende stijloefening. Het merk bevestigt namelijk dat verschillende kenmerken terugkomen in de volgende generatie Polestar 2 en de Polestar 7. Vooral de nieuwe verlichting, de vormgeving van de carrosserie en de vernieuwde interieurfilosofie geven een duidelijke aanwijzing over de richting die Polestar inslaat.