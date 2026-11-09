Het is alweer een aantal weken geleden dat we in de omgeving van Málaga een mini-roadtripje reden met de Leapmotor B03X. Dit zijn wel de soort ritjes waar je een auto pas echt leert kennen. Een uurtje via kronkelwegen de heuvels in, een Spaans dorpje waarvan je je afvraagt waarom je daar niet even een paar dagen blijft hangen, een espresso op een pleintje, en dan weer terug naar beneden. En dat allemaal met een tijdelijke metgezel, de B03X, van een merk dat je waarschijnlijk nog niet echt goed kent, maar dat ondertussen wel het nieuwe wapen is van Stellantis nu de Chinese merken als een ware invasie de markt op rollen.

De B03X is een volledig elektrische, compacte crossover die begint bij een prijs van 23.995 euro. Je kunt kiezen uit twee batterijen: de instapper komt tot zo'n 292 kilometer, de grotere versie tot 382 kilometer volgens de WLTP-opgave. Opladen gaat vlot, van 30 naar 80 procent in een kwartiertje aan een snellader. De kofferbak is royaal voor dit formaat, van 510 liter tot ruim 1.600 liter als je de achterbank neerklapt. En dat onbekende Chinese logo op de neus? Daar zit gewoon Stellantis achter, met de meerderheid van de aandelen en het hoofdkantoor in Amsterdam.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, voor dit geld is dit een potentiële gamechanger. Betaalbaar, slim bedacht, en gewoon een auto die doet wat de meeste mensen nodig hebben. Dat dit gelijk wordt benoemd als ‘ja, typisch weer een van die nieuwe stadsautootjes’. Dat is te makkelijk gebruikte moderne dooddoener. In ons landje haal je nergens een afstand die een écht klere-end rijden wordt. Van Groningen naar Maastricht is geen expeditie, het is een middag. En met tot 382 km in de grootste batterij kom je een heel eind voordat je überhaupt aan een stopcontact hoeft te denken.

Wie is Leapmotor eigenlijk?

Leapmotor zegt je als consument vandaag nog relatief weinig. Geen traditie, geen opa die er al in reed, geen jeugdsentiment. Wat je wél moet weten staat in het kleine lettertje, en Leapmotor zet het er zelf gewoon bij. Dit is een joint venture onder leiding van Stellantis. 51 om 49, met het hoofdkantoor in Amsterdam. Stellantis heeft dus de meerderheid én de regie. En wie Stellantis is, kun je aan onze favoriete zoekmachine vragen. Of ik help je even: Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, en ga zo maar door.

Dat betekent dat de Leapers straks tússen die merken in de showroom staan. Geheim wapen, of gewoon een ijzersterke marketingkans voor Stellantis? Hier wordt het interessant, en dit is meteen de grote vraag van deze hele review. Hoeveel gas durven ze te geven met een auto die voor minder dan 24 mille de klant verleidt, terwijl diezelfde klant twee stappen verderop je ook een Opel of een Peugeot kan kopen. Je eigen concurrent in huis hebben is leuk zolang het de buurman maar pijn doet. Ik ben best benieuwd of dat ze 'm netjes aan de ketting houden of volledig loslaten. Dit is niet zomaar het zoveelste nieuwe model.

Voor jou als koper maakt die worsteling weinig uit. Dit is een nieuwe compacte crossover waar je even naar mag gaan kijken als je er een zoekt. En ja, ‘compacte crossover’ blijft een term die je het beste in je eigen woorden aan je buurman uitlegt. Succes daarmee.

Hoe ziet de Leapmotor B03X eruit?

Als familie zijn de Leaps wel degelijk herkenbaar, ze hebben een eigen designtaal ontwikkeld en lijken onderling ook best op elkaar. De B03X oogt als een compactere, iets minder strakke versie van de grotere B10. En Leapmotor doet iets grappigs, de auto lacht je aan. Vóór zit een LED-lichtbalk met een zogenaamd “smile effect”, en achterop keert diezelfde glimlach terug in de lichtsignatuur. De vraag op de designafdeling moet deze zijn geweest, ‘zullen we 'm gewoon overal laten lachen?’ Ja, doen en dan eindigen met een ;-).

De voorkant is een ‘closed-off’ front, een dichte neus zonder traditionele grille. Niet omdat het stoer staat, maar omdat een elektrische auto geen happende grille meer nodig heeft. Inmiddels bijna de standaard. Verder minimalistisch, met een zwevend dak, verzonken uitklapbare portiergrepen en de smalle LED-strips die de hele familie draagt. Met 4,27 meter lengte en een draaicirkel van zo'n 10 meter draai je 'm nog net in dat ene parkeervak waar je buurman het al opgaf.

Hoe is het interieur van de B03X?

Stap in en het voelt als een upgrade van je telefoon, tenminste als je naar de bediening kijkt. Scandinavisch minimalistisch, horizontaal dashboard, en een dubbele schermopstelling: een 14,6-inch touchscreen in het midden dat verdacht veel weg heeft van mijn iPad, plus een 8,8-inch instrumentenpaneel recht in je blikveld. Eronder draait Leap OS 4.0 Plus op een Qualcomm Snapdragon-chip, met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Ik betrapte mezelf op een gedachte: plak het Apple-logo op de neus in plaats van dat van Leapmotor, en je snapt in één klap wat voor auto dit wil zijn.

En voor de verzamelaars onder ons, er zitten 33 opbergvakken (géén 34) in, drieëndertig. Ik ben ze niet allemaal gaan tellen, maar ergens zit vast het vakje waar je gegarandeerd die ene oplader kwijtraakt.

Hoe ruim is de Leapmotor B03X?

Voor zo’n compacte auto is de B03X ongekend ruim. Achterin bijna een meter beenruimte (947 mm, als je het precies wilt weten), de kids zitten als vorsten, en klap je alles neer, dan heb je 1.605 liter tot je beschikking. Genoeg om met een gerust hart naar de Ikea te rijden voor de complete herinrichting van de kinderkamer. Billy, Kallax, de hele mikmak, erin.

En dan hebben we nog een afvoerputje. Dat zit er dus echt. Onder de laadvloer vind je een waterdichte, uitneembare opbergbak van 105 liter, mét afvoerputje. Waarvoor je dat nodig hebt mag je zelf bedenken. Je modderige wandelschoenen erin gooien, dat snappen we. Maar ze er ook in afspóélen? Draai de tuinslang erop en ga je gang. Ik hou me aanbevolen voor jullie beste ideeën. Mijn eigen gok: een krat vis na een dagje aan de haven. Of een hond die door een plas is gegaan. De bak vergeeft het allemaal.

Empower Your Passion, of gewoon: een leuker dagelijks leven

Leapmotor hangt er een campagne aan met de naam - Empower Your Passion -, en voor één keer is zo'n slogan niet helemaal loos. Het idee is dat de auto de dagelijkse drempels wegneemt, de school-ritjes, de weekenduitstapjes, de spontane trips, zodat je je op de leuke dingen kunt richten. En dat is precies waar deze auto thuishoort, niet in de folder, maar op de weg. Terug bij die heuvels boven Málaga: de B03X deed daar precies wat je wilt. Geen gedoe, genoeg power, en na de espresso gewoon weer naar beneden.

Het oordeel

De grote vraag blijft niet of de B03X goed is. Voor dit geld, met deze ruimte en deze techniek, is dat bijna een gelopen race. De grote vraag is of Stellantis 'm écht de ruimte durft te geven, of dat ze ook rekening houden met hun eigen familie in diezelfde showroom. Komt-ie vol op de markt, dan kan dit zomaar een hit worden. Houden ze 'm aan de ketting, dan wordt het de best bewaarde deal van het seizoen. Ik ben wel benieuwd of er een Black Friday uitvoering gaat komen, bij smartphones is dat namelijk heel gebruikelijk.

Veelgestelde vragen

Wat kost de Leapmotor B03X?

De Leapmotor B03X is te bestellen vanaf 23.995 euro. Dat is de prijs van de instapversie (Pro, met de 39,8 kWh-batterij).

Hoe ver komt de Leapmotor B03X?

Met de kleine 39,8 kWh-batterij (Pro) haalt hij tot 292 km WLTP. De grotere 53,0 kWh-batterij (ProMax) komt tot 382 km WLTP.

Hoe snel laadt de B03X op?

Beide batterijen ondersteunen 2,5C-snelladen. Aan een geschikte DC-snellader laadt de accu in ongeveer 16 minuten van 30 naar 80 procent.

Is de Leapmotor B03X een Chinees merk of een Stellantis-auto?

Beide. Leapmotor is een Chinees merk, maar de Europese activiteiten lopen via Leapmotor International, een joint venture onder leiding van Stellantis met een 51/49-verdeling. Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep) heeft de meerderheid en het hoofdkantoor staat in Amsterdam.

Hoe groot is de kofferbak van de B03X?

De totale opbergruimte is 510 liter, inclusief een waterdichte, uitneembare bak van 105 liter onder de laadvloer. Met de achterbank neergeklapt groeit dat tot 1.605 liter.