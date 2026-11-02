Kia heeft een opvallend eerbetoon aan Rafael Nadal gemaakt. Het merk onthulde een levensgroot kleimodel van de Kia EV4 GT, gemaakt van speciale autodesignklei gemengd met gravel van de tennisbanen waarop de Spanjaard tijdens zijn carrière 63 enkelspeltitels won. Kia overhandigde het model aan Nadal op de Rafa Nadal Academy in Manacor op Mallorca. Daarmee viert het merk zowel de sportieve prestaties van de tennislegende als een samenwerking die inmiddels ruim twintig jaar loopt.

Van gravelbaan naar designstudio

Nadal dankt zijn bijnaam ‘King of Clay’ aan zijn ongeëvenaarde prestaties op gravel. Op deze ondergrond won hij 63 enkelspeltitels, waaronder een recordaantal van veertien titels op Roland-Garros in Parijs. Geen enkele tennisser heeft ooit zo’n stempel gedrukt op één Grand Slam-toernooi. Juist dat gravel, het materiaal waarop hij zijn grootste successen behaalde, vormde het vertrekpunt voor het eerbetoon van Kia.

Voor het model mengde Kia gravel van de betreffende banen met de designklei waarmee ook toekomstige automodellen vorm krijgen. Dat laatste is geen toevallige keuze. Ondanks alle digitale ontwerpsoftware werken autodesigners nog altijd met levensgrote kleimodellen om proporties, lijnen en lichtval op een carrosserie echt te kunnen beoordelen. Een auto die op scherm overtuigt, kan in het echt heel anders ogen. Door het tennisgravel aan dat vertrouwde ontwerpmateriaal toe te voegen, ontstond een levensgrote interpretatie van de elektrische hatchback die de kenmerkende proporties en ontwerplijnen van de EV4 GT behoudt.

Tennisbaan in de carrosserie verwerkt

De oranjerode kleur van het model verwijst direct naar de gravelbanen waarop Nadal zijn grootste triomfen vierde. Witte lijnen van speciale designtape accentueren de carrosserie en staan tegelijk symbool voor de belijning van een tennisbaan. Zo oogt de EV4 GT bijna alsof hij rechtstreeks van het centercourt is gereden.

In het ontwerp zijn bovendien verschillende verwijzingen naar Nadals loopbaan verwerkt. De 63 overwinningen op gravel staan centraal, waaronder zijn titels in Monte Carlo en Rome, twee toernooien die hij jarenlang domineerde. Ook verwijst het model naar zijn recordreeks van vijftig gewonnen sets op rij op gravel en naar de vijf seizoenen die hij afsloot als nummer één van de wereld.

“Rafaels doorzettingsvermogen en veerkracht hebben tennissers en fans over de hele wereld geïnspireerd. Die eigenschappen vormen sinds 2004 ook de basis van onze samenwerking. Met dit eerbetoon staan we stil bij zijn bijzondere prestaties en de weg die we samen hebben afgelegd”, zegt Soohang Chang, President en CEO van Kia Europe.

Ruim twintig jaar Kia en Nadal

De band tussen Kia en Nadal gaat terug tot 2004. Kia Spanje steunde de destijds opkomende tennisser al voordat hij wereldwijd doorbrak. Na zijn eerste Grand Slam-titel, op Roland-Garros in 2005, werd Nadal in 2006 benoemd tot wereldwijd merkambassadeur van Kia. Die rol vervult hij nog altijd, ook nu hij zijn tennisloopbaan heeft afgesloten. Daarmee is het een van de langstlopende samenwerkingen tussen een automerk en een topsporter.

Voor Nadal zelf heeft het eerbetoon een persoonlijke lading. “Kia is al meer dan twintig jaar mijn grootste supporter, tijdens de hoogtepunten van mijn carrière, maar ook op de moeilijke momenten. Dit eerbetoon, gemaakt van het materiaal dat zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in mijn loopbaan, betekent veel voor mij. Het is een bijzondere herinnering aan alles wat we samen hebben meegemaakt”, aldus Nadal.

Elektrische hatchback als canvas

Dat Kia voor de EV4 GT koos, past bij de koers van het merk. De EV4 is Kia’s elektrische compacte model voor de Europese markt, en de GT-versie vormt de sportiefste uitvoering binnen die reeks. Door juist een elektrische auto te koppelen aan een sporticoon met een carrière vol snelheid, uithoudingsvermogen en precisie, legt Kia een verbinding tussen zijn eigen elektrische toekomst en de prestaties waar Nadal voor staat.

Het kleimodel is een uniek exemplaar en komt uiteraard niet op de weg.