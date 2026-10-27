In Nederland doen we er niet zo heel veel mee, al kun je er wel vanalles voor kopen in de winkel: Halloween. Mocht je een Rivian in je bezit hebben, dan hoef je niks te kopen in de winkel. Je kunt je auto namelijk al uitdossen in Ghostbuster -stijl.

Rivian

Nu komt je auto er natuurlijk niet uit te zien zoals de bovenstaande foto, maar via een over-the-air-update kun je wel rekenen op allerlei leuke Ghostbusters-toevoegingen op je infotainmentscherm. Het gaat om themalichten, geluiden die bij de beroemde filmfranchise horen en een soort vossenjacht. Plus nog een leuk kleinigheidje voor als je geparkeerd staat, namelijk een arcadespelletje.

Rivian is altijd vrij fanatiek met Halloween. Het komt elk jaar met een Halloween Mode waarin de lichten aan de buitenkant worden aangepast en meer. Je vindt het op de R1S, R1T en R2 van het merk en er zijn allerlei easter eggs, speciale lampen en andere speelse dingen te vinden in deze update. Ook is er een tie-in met de Rivian Assistant.

Als je op de rode knop op het scherm drukt als je geparkeerd bent, dan synchroniseert hij het licht aan de binnenkant en van buiten om op de Ecto-1 te lijken, het beroemde witte voertuig uit de serie. Er komt ook geluid bij en daarbij matcht het licht het precies. Mensen met de tweede generatie R1 en R2 kunnen ook een Proton Pack-, Slimer-, Ghost Trap- en Peter Venkman-thema kiezen, maar voor alle bovengenoemde auto’s geldt dat er geluid van de Ecto-1 te kiezen is. Er kan zelfs elke keer als er iemand langsloopt een hele lichtshow worden gegeven.

Ghostbusters-thema

Het infotainmentscherm lijkt verder op het controlesysteem van Ecto-1 en dat ziet er geweldig uit, naast dat het bekende nummer van Ray Parker Jr. te horen is, namelijk het Ghostbusters-thema in een nieuw jasje. Daarnaast kun je clues vinden op het infotainmentscherm en personages als Rivian’s eigen Ghost Guard en Slimer vinden, die dan met een animatie oppoppen. Je kunt daarnaast via de assistent allerlei lichtshows inschakelen, naast griezelige geluidseffecten. Het spel dat je geparkeerd kunt spelen is Mallow Mash, waarin je snel moet zijn om mini Stay Puft Marshmallow-mannetjes te poppen.

De update is beschikbaar tot 2 november.