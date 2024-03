Rivian presenteert drie nieuwe elektrische auto’s: met bril

Rivian zegt je misschien niet zoveel en dat is niet vreemd: het maakt ook nog niet zoveel auto’s, alleen de R1T en de R1S, wat een pickup en een SUV zijn. Ook maakt het nog niet echt heel veel auto's, maar daar belooft met deze Rivian R2, R3 en R3X verandering in te komen.

Rivian R2

Deze auto moet het gaan opnemen tegen Tesla, al zal dat hier in Nederland nog wel even duren. De auto komt in ons land pas in 2027 op de markt: in Noord-Amerika kun je hem vanaf 2026 op de weg zien. Rivian R2 krijgt een vanafprijs van 41.000 euro (omgerekend) en kan autonoom rijden dankzij elf camera’s en radartechnologie. De tweede variant die een grotere accu heeft kan 500 kilometer ver op een oplaadsessie. De auto is met zijn 4,7 meter een geduchte tegenstander van de Tesla Model Y.

Er is een R2 met één motor en een met een dubbele motor, waarbij die laatste setup zorgt voor een snelheid van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan 3 seconden. Rivian heeft de startprijs van de auto bewust tienduizenden euro’s goedkoper gemaakt, omdat het met deze meer commerciële auto hoopt een goede concurrent te zijn voor Tesla. Er moeten er jaarlijks 215.000 van de band afrollen in de fabriek in Illinois.