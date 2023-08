Xiaomi gaat ook elektrische auto’s maken: start begin 2024

Xiaomi in de auto-business

De Chinese autoriteiten hebben goedkeuring gegeven aan Xiaomi om de auto’s te gaan maken. In China wordt de autoindustrie namelijk door de commissie NDRC gerund en Xiaomi kan dan allerlei plannen hebben met het maken van auto’s: als NDRC geen toestemming geeft, dan gaat het niet gebeuren. Gelukkig is dat er nu dus wel, waardoor het de plannen die twee jaar geleden startten voor de automotive-tak van Xiaomi nu van de grond kunnen komen.

Reuters schrijft dat de eerste elektrische auto van Xiaomi waarschijnlijk in de eerste helft van 2024 op de markt komt. Het is een goed idee: Xiaomi is een groot en geliefd merk, maar het is ook een spannend idee: auto’s komen met veel meer onderdelen en veiligheidsrisico’s, naast dat de fabrikage ervan veel meer tijd en aandacht in beslag neemt dan van gadgets die we tot nu toe van Xiaomi hebben gezien. Daarnaast is het ook geen rustige markt in China.