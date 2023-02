Ford op weg naar buiten bij Rivian

Toen Rivian enkele jaren geleden startte en de komst van elektrisch aangedreven SUV’s en Pickup-trucks aankondigde, stroomde het geld bij de automotive startup met bakken, nee, containers, binnen. Zowel Amazon als Ford besloten in 2019 fors te investeren in Rivian. De autofabrikant uit Detroit stak er toen al 500 miljoen dollar in.

Ford verkoopt weer een deel van haar Rivian aandelen

Deze week werd bekend dat Ford opnieuw besloten heeft een deel van haar aandelen in Rivian te verkopen. Dat nieuws kwam vlak nadat Ford bekendmaakte dat ze over 2022 meer dan 7 miljard dollar op Rivian afgeschreven hadden. Met de meest recente aandelenverkoop heeft Ford nu nog maar 1,15 procent van Rivian in handen.

Het is niet dat Ford niet meer wil investeren in elektrische auto’s. Sterker nog, In de zomer van 2022, maakte de fabrikant bekend de komende drie jaar (t/m 2026) meer dan 50 miljard dollar te steken in de elektrificatie van haar portfolio. Twintig miljard meer dan Ford daar aanvankelijk voor uitgetrokken had.