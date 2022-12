Samenwerking Rivian en Mercedes in de ijskast

Een aantal maanden geleden hing de (Europese) vlag bij Rivian er een stuk strakker bij. De fabrikant van elektrische voertuigen was eind vorig jaar, onder andere met VDL Nedcar, volop in gesprek over het opstarten van productie van EV’s in Europa. Deze zomer maakte Rivian bekend dat ze met Mercedes een joint venture startten voor de gezamenlijke ontwikkeling en productie van elektrische bestelbusjes in Europa.

De samenwerking met VDL Nedcar, hoewel nog niet definitief afgeketst, lijkt niet heel waarschijnlijk meer. En vandaag werd bekend dat de samenwerking met Mercedes voorlopig de ijskast in gaat.

Rivian geeft als belangrijkste reden voor dat besluit het feit dat de EV-fabrikant zich de komende periode helemaal wil focusseren op de productie en verkoop van personenauto’s. Dat is nodig om weer in de zwarte cijfers te komen. Op dit moment gaat het Rivian op dat gebied al een tijdje niet bepaald voor de wind.

"De onderbreking van deze samenwerking weerspiegelt ons proces van voortdurende evaluatie van onze grote investeringsprojecten, rekening houdend met onze huidige en verwachte economische omstandigheden", aldus Rivian Chief Financial Officer Claire McDonough.