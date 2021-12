Komst Rivian naar Nederland wordt waarschijnlijker

Enkele dagen geleden was het nog niet veel meer dan een wilde, maar plausibele, aanname. Rivian maakte bekend dat de relatief nieuwe maker van elektrische auto’s op zoek is naar een productiefaciliteit in Europa en Nederland stond op de shortlist. Dan is een eventuele komst naar het Bornse VDL NedCar op zich geen gekke gedachte. De autoproducent uit Limburg, inmiddels al jaren in handen van de Eindhovense VDL-groep, heeft in de afgelopen 50 jaar namelijk al diverse metamorfoses ondergaan. Bovendien komt daar binnen een paar jaar de nodige productiecapaciteit beschikbaar, wanneer BMW een groot deel van haar Limburgse productie beëindigt.

VDL NedCar in gesprek met RIvian

Nu, vijf dagen later, is de kans dat Rivian voor Limburg kiest een heel stuk groter geworden. VDL NedCar heeft namelijk bevestigd dat er serieuze interesse is vanuit Rivian. De komende dagen zal, zo liet een woordvoerder van de autofabriek weten, een delegatie van de Limburgse autofabrikant naar Amerika afreizen voor intensieve gesprekken, of onderhandelingen met de Amerikaanse maker van EV’s.

Tijdens de gesprekken wordt zelfs de mogelijkheid van een overname van de Bornse autofabriek door Rivian niet uitgesloten. Of dat in deze fase van de gesprekken al een serieus gespreksonderwerp zal zijn, daarover wil een woordvoerder van VDL NedCar niets zeggen. Hij stelt wel dat, als het gaat om de toekomst van de fabriek in Born en het behoud van de werkgelegenheid, geen enkel scenario uitgesloten wordt.