Gaat Rivian zijn auto’s straks in Nederland maken?

Het feit dat het FD ontdekte dat Rivian inmiddels al twee Nederlandse vestigingen heeft waar zo’n twintig mensen werken, zou natuurlijk een goed voorteken kunnen zijn. Maar dat is pure speculatie. Volgens het FD moet Nederland het onder andere opnemen tegen Boris Johnson die er bij Rivian aandeelhouder Jeff Bezos op aandringt de fabriek toch echt in de UK te bouwen.

De krant sprak met een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Die bevestigde dat zij momenteel in gesprek zijn met Rivian over de bouw van een fabriek in Nederland. Om het enthousiasme maar meteen even te temperen: Nederland is niet de enige kandidaat. Ook de UK en Duitsland dingen mee. Het moge duidelijk zijn dat EZK hoopt dat Rivian voor Nederland kiest.

Rivian is het nieuwe hype EV-merk dat met name op social media nogal wat aandacht trekt. Het hebben ze misschien goed afgekeken van Tesla, al zal het feit dat Ford en Amazon twee jaar geleden besloten in het merk te investeren ook een rol spelen. Rivian wil vanaf 2022 ook de Europese markt gaan bestormen. Daarvoor wordt al een tijdje naarstig gezocht naar een productielocatie. Nederland is daarvoor ook in de race, zo meldt het FD vandaag.

VDL Nedcar komt ‘vrij’

Of bij de zoektocht naar een productielocatie ook VDL NedCar in de strijd gegooid wordt, is niet bekend. Wat we wel weten is dat BMW in 2023 stopt met de productie van de X1 bij de Limburgse autoproducent, die voor BMW ook de Mini in elkaar schroeft.



Er is wel al een nieuwe klant, de EV-startup Canoo, maar vooralsnog zal daarmee nog niet het volledige ‘X1-gat’ in productiecapaciteit gevuld kunnen worden. Canoo wil starten met 1000 voertuigen per jaar en dat geleidelijk uitbreiden naar ca. 15.000. Ter vergelijk, de maximale productiecapaciteit van VDL NedCar in Born ligt boven de 200.000 voertuigen.