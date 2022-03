Exorbitante prijsverhoging bij Rivian

Rivian is een van de nieuwe automerken die de afgelopen maanden volop in het nieuws is. De ‘hype’ rondom het merk neemt bijna Tesla-achtige vormen aan. Dat geldt inmiddels ook voor de prijskaartjes van de Rivian EV’s. De quad-motor versies van de R1T pickup en R1S SUV zijn deze week vele duizenden dollars duurder geworden. Het moge duidelijk zijn dat veel klanten van het automerk daar bepaald niet blij mee zijn. Inmiddels hebben al duizenden klanten die een Rivian in bestelling hebben staan, die order geannuleerd. In de praktijk zijn er nog geen 1000 Rivian’s van de band gerold en uitgeleverd, maar het merk heeft, of had, wel al een veelvoud daarvan aan bestellingen, of pre-orders binnen.

Productiekosten, grondstoffen en inflatie

Volgens Rivian hebben de prijsverhogingen, die variëren van zo’n 12 tot 18 duizend dollar, te maken met de inflatie, de stijgende grondstofprijzen en chiptekorten. Problemen waar vrijwel de hele automotive industrie momenteel mee kampt. Maar een prijsverhoging van 17 tot 20 procent is natuurlijk ronduit belachelijk. Zo denken veel klanten van Rivian er ook over.

Rivian’s statement over de exorbitante prijsverhogingen: “Net als de meeste fabrikanten wordt Rivian geconfronteerd met inflatiedruk, stijgende componentkosten en ongekende supply chain-tekorten en vertragingen voor onderdelen (inclusief halfgeleiderchips). Deze kostenstijging en complexiteit als gevolg van deze uitdagende omstandigheden maken een verhoging van de prijzen van de huidige R1T- en R1S-modellen noodzakelijk. Prijzen die oorspronkelijk in 2018 werden vastgesteld. Deze beslissing zal ons in staat stellen concurrerende producten te blijven aanbieden die de hoge standaard van kwaliteit, prestaties en mogelijkheden die onze klanten van Rivian verwachten en verdienen.”

Rivian zegt dus dat de prijsverhoging nodig is om concurrerend te kunnen blijven. Tsja, je hoeft natuurlijk maar iets te bedenken, Let wel, de problemen rondom de inflatie, chiptekorten en grondstoffen zijn volkomen legitiem, maar vooralsnog zie ik andere autofabrikanten, ook die van EV’s hun prijzen nog niet met meer dan 15 procent omhoog gooien. Laten we hopen dat Rivian op dit gebied geen trensetter wordt!