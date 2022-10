Rivian’s moet stuurinrichting van duizenden EV's repareren

Rivian moet vanwege een productiefout meer dan 12.000 pickups (R1T), SUVs (R1S) en elektrische busjes (EDV) die dit jaar (2022) van de band rolden naar de garage terugroepen. In die voertuigen zijn twee onderdelen, en stuurarm en -koppeling, van de stuurinrichting niet goed bevestigd. Daardoor kunnen ze tijdens het rijden losraken en de auto onbestuurbaar worden.

De terugroepactie is inmiddels aan de Amerikaanse instantie voor verkeersveiligheid (NHTA) gemeld. In de brief staat ook dat Rivian haar klanten eind november, over meer dan zes weken dus, van de terugroepactie op de hoogte gaat stellen. Dat lijkt, gezien de ernst van de mogelijke gevolgen van de productiefout, toch ietwat aan de late kant.

Rivian zakt weg?

Van de grote ‘Tesla uitdager’ tot de schlemiel van de EV-fabrikanten. Dat is misschien een wat gechargeerd. Hoe dan ook, Rivian was nog niet zo heel lang geleden de rijzende ster aan het EV-firmament. De beurswaarde kwam op enig moment zelfs boven die van Tesla uit. En amper een jaar geleden was het Limburgse Born (VDL Nedcar) nog in de race om de Europese productiezetel van Rivian te worden.





Inmiddels ziet de wereld er voor Rivian heel anders uit. Prijsverhogingen, die weer teruggedraaid moesten worden, het annuleren van goedkopere modellen waardoor klanten ineens toch meer moeten betalen voor hun reeds bestelde Rivian. Toegegeven, vrijwel alle autofabrikanten (EV én ICE) kampen met de nodige (productie)problemen. Maar het terugroepen van vrijwel de volledige jaarproductie is bepaald geen goed teken.