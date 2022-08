Rivian annuleert goedkopere EV’s, ook de al bestelde modellen

Het gaat niet echt goed met Rivian. In een volgende poging om toch nog te kunnen uitgroeien tot een succesvolle concurrent voor Tesla en andere EV-fabrikanten heeft Rivian nu besloten zich te focussen op de productie en levering van minder uitvoeringen van de elektrische pickup en SUV. In de praktijk betekent dit vooral dat de goedkopere uitvoeringen van de R1T en R1S uit het assortiment gehaald zijn.

Reeds bestelde Rivian’s worden niet geleverd

Klanten die het instapmodel van de R1T, de Explore, in bestelling hebben staan, hebben per mail al te horen gekregen dat hun Rivian niet geleverd zal worden. In ‘ruil’ daarvoor kunnen ze nu kiezen voor het Adventure model. Die is wel 6.000 dollar duurder. En nee, dat prijsverschil wordt niet weggestreept als ‘vergoeding’ of vanwege het geleden ongemak. Klanten die het niet eens zijn met deze beslissing van Rivian, kunnen hun bestelde EV kosteloos annuleren. Tsja, daar heb je wat aan als je al maanden, of voor veel klanten zelfs meer dan een jaar, op je nieuwe bolide wacht.

De relatief kersversie EV-fabrikant, aanvankelijk geruggesteund wordt door Ford en Amazon, is na een veelbelovende start nu vooral aan het zwalken. Eind vorig jaar verkocht Ford al en groot deel van haar aandelen in Rivian. Dit jaar werd duidelijk dat de EV-fabrikant haar productie maar moeilijk op peil krijgt. Uiteraard komt dat voor een groot deel door de (wereldwijde) chiptekorten en andere uitdagingen in de supply chain.

Rivian zegt dat ze besloten hebben tot het annuleren van de instapmodellen zodat ze zich meer kunnen richten op optimaliseren van de productie zodat ze meer voertuigen kunnen bouwen en afleveren. Een drogreden als je het mij vraag. Natuurlijk, een beperkter portfolio waarbij je minder verschillende voertuigen moet produceren zal een positief effect hebben op de hoeveelheid auto’s die geproduceerd kunnen worden, maar Rivian had natuurlijk ook net zo goed ervoor kunnen kiezen om de duurdere modellen te annuleren. Ook dan had je boze klanten gehad, maar die kon je dan ‘blij’ maken met een goedkopere uitvoering, plus wellicht wat ‘tegoedbonnen’ voor accessoires of onderhoud, of zoiets.