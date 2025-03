Gaat automaker Rivian zich wagen aan e-bikes?

Rivian maakt indrukwekkende elektrische auto’s, maar het bedrijf wil duidelijk meer. Niet meer auto’s, althans, niet nu, het wil eerst duiken in de wereld van anders elektrisch rijden. Stepjes en fietsen.

Rivian

Het gaat om apparaten die niet verschijnen onder de naam Rivian, dus je zal ze niet op die manier kunnen herkennen. Volgend jaar verschijnen de eerste elektrische stepjes en fietsen van Also, een spin-off van Rivian. Het wordt dus niet een heel klein autootje zoals een Rocks of een Biro, maar een step of een fiets. We hopen natuurlijk op het laatste, want elektrische stepjes zijn in Nederland nog altijd verboden om te gebruiken op de openbare weg. En gezien het huidige gedoe met fatbikes verwachten we niet dat dat binnenkort verandert.

Rivian spreekt over een ‘spannende, kleine EV’ en we zijn dan ook benieuwd of het de e-bike is waar al sinds 2023 geruchten over gaan. Het is nog onduidelijk of die e-bike meer een soort fatbike is, een mountainbike of juist een standaard fiets. In ieder geval zou het gaan om een ‘leuke groep elektrische voertuigen die efficient en duurzaam zijn en prettig om te gebruiken. Er wordt bovendien gebruikgemaakt van in-house elektrische oplossingen, dus dat lijkt wel goed te zitten.