Rivian laat je auto er als KITT van Knight Rider uitzien

Het is Halloween in de Verenigde Staten en dat is natuurlijk steeds meer aan het overwaaien naar Nederland. Een deel ervan tenminste, want waar er inderdaad wel kinderen langs de deuren gaan in sommige wijken en mensen ook graag hun huis griezelig uitdossen, zien we een ding niet terug in Nederland. Het verkleden.

Rivian of KITT?

Sommige mensen gaan wel verkleed als een zombie, maar sommige mensen gaan met Halloween verkleed zoals wij ons uitdossen met Nederlands carnaval: als een beroemdheid of een bepaald beroep. En nu kan je Rivian-auto ook meedoen.

Tenminste ‘je auto’ zal wel meevallen, want er zijn nog geen Rivians in Nederland te koop. De verwachting is wel dat de Rivian R2 naar Nederland komt, maar het duurt nog wel even voordat dat zover is. Dan genieten we dus nog maar gewoon even van de plaatjes uit Amerika. En specifiek nu, want Rivian heeft het voor elkaar gekregen om KITT van de auto te maken. Weet je KITT nog? Het is de zwarte bolide van de Knight Rider: nu wordt de Rivian niet in een Pontiac Trans Am veranderd (dat zou ook wel een wereld van verschil zijn, motorwise), maar aan de binnenkant lijkt het qua verlichting wel net KITT. Leuk om te checken en het komt ook nog naar alle Rivian-auto’s met een software-update. Al is het tofste nieuws nog wel dat de Knight Rider himself, David Hasselhoff, het heeft uitgeprobeerd: