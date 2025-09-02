Polestar brengt eigen versie van populaire game GeoGuessr uit

Even wat tijd te doden? Je kunt nu een Polestar-versie van het spel GeoGuessr spelen, zowel in je Polestar-auto als op je smartphone. Hierbij gebruik je geolocation-technologie om de mooiste wegen van Europa op een unieke manier te verkennen… inclusief achteruitkijkspiegel!

Wat is GeoGuessr?

GeoGuessr is al geruime tijd een wereldwijde hit. In dit spel wordt geolocation gebruikt – om precies te zijn Google Streetview – om je virtueel ergens op de wereld te droppen. Binnen een bepaalde tijd moet je vervolgens zien te raden waar je bent.

Ondertussen mag je virtueel rondlopen en rondkijken, waardoor je hopelijk genoeg hints kunt spotten binnen de gelimiteerde tijd om er achter te komen waar je je bevindt. Let bijvoorbeeld goed op herkenbare gebouwen of landschappen in de omgeving, of misschien geeft een straat- of plaatsnaambord je wel die broodnodige hint.

Een potje GeoGuessr bestaat daarbij uit vijf rondes, waarbij je telkens punten kunt verdienen – maximaal vijfduizend punten per ronde. Hoe dichter je uiteindelijke gok overeenkomt met de daadwerkelijke locatie, des te meer punten je binnen harkt.