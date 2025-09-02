Polestar brengt eigen versie van populaire game GeoGuessr uit

Even wat tijd te doden? Je kunt nu een Polestar-versie van het spel GeoGuessr spelen, zowel in je Polestar-auto als op je smartphone. Hierbij gebruik je geolocation-technologie om de mooiste wegen van Europa op een unieke manier te verkennen… inclusief achteruitkijkspiegel!
GeoGuessr is al geruime tijd een wereldwijde hit. In dit spel wordt geolocation gebruikt – om precies te zijn Google Streetview – om je virtueel ergens op de wereld te droppen. Binnen een bepaalde tijd moet je vervolgens zien te raden waar je bent.
Ondertussen mag je virtueel rondlopen en rondkijken, waardoor je hopelijk genoeg hints kunt spotten binnen de gelimiteerde tijd om er achter te komen waar je je bevindt. Let bijvoorbeeld goed op herkenbare gebouwen of landschappen in de omgeving, of misschien geeft een straat- of plaatsnaambord je wel die broodnodige hint.
Een potje GeoGuessr bestaat daarbij uit vijf rondes, waarbij je telkens punten kunt verdienen – maximaal vijfduizend punten per ronde. Hoe dichter je uiteindelijke gok overeenkomt met de daadwerkelijke locatie, des te meer punten je binnen harkt.
De Zweedse elektrische autofabrikant Polestar heeft nu zijn eigen versie van GeoGuessr uitgebracht, genaamd GeoGuessr Polestar Edition. Deze speciale versie van het spel richt zich specifiek op Europese wegen. Uniek aan deze versie is dat je tijdens het bekijken van de omgeving ook een digitale achteruitkijkspiegel voorgeschoteld krijgt – net alsof je in de Polestar 4 zit dus! Dat is ook nog eens een handige extra feature om de locatie mogelijk nog sneller te raden.
GeoGuessr Polestar Edition is natuurlijk ideaal om even wat tijd te doden wanneer je Polestar-wagen aan een laadpaal hangt. Potjes zijn relatief kort van duur, en zijn dus een logischer tijdverdrijf tijdens het wachten dan een iets te klein gedeelte van een film bekijken. Via de browser van het infotainmentsysteem in alle Polestar-modellen kan het spel opgestart worden, al is het zoals met het reguliere GeoGuessr ook gewoon mogelijk om via je smartphone of desktop-pc te spelen. Hier kun je de game vinden.
“GeoGuessr en Polestar delen een passie voor het ontdekken van nieuwe dingen”, zo stelt Michael Lohscheller, de CEO van Polestar. “Door de digitale achteruitkijkspiegel van de Polestar 4 in het spel te integreren, hebben we een speelse link gecreëerd tussen onze technologie en een van ’s werelds meest geliefde digitale avonturen. Deze game is een ideaal tijdverdrijf tijdens het opladen van je Polestar.”
Alsof de lancering van GeoGuessr Polestar Edition op zichzelf nog niet leuk genoeg is, organiseren Polestar en GeoGuessr ook een Europese competitie tijdens de GeoGuessr World Championship Finals 2025 te Kopenhagen. De winnaar ontvangt een exclusieve trip naar het Polestar-hoofdkwartier te Göteborg, en mag ook op een circuit rijden onder begeleiding van een professionele racecoureur. Waar een simpel potje GeoGuessr al niet goed voor kan zijn!