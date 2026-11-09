Tesla stopt met de productie van zijn Cybertruck en doet dat schijnbaar zo abrupt, dat mensen die de bolide in bestelling hadden staan nee worden verkocht. Balen natuurlijk, want als je zo'n gevaarte hebt besteld, dan ben je er waarschijnlijk enorm fan van. Het is niet alleen een auto waarvan je kunt zeggen dat je ervan houdt of hem haat, het is ook een auto die met een flinke prijskaart gepaard gaat: het topmodel kostte 100.000 dollar (de meest eenvoudige was 82.500 dollar).

Tesla Cybertruck is niet meer

Of het door het design kwam, door het imago of toch door die hoge prijs is niet bekend, maar Tesla kreeg te weinig bestellingen binnen om het de moeite waard te maken om de auto te blijven produceren. Cybertruck werd in één fabriek gemaakt, namelijk die in Texas. Vanaf volgend jaar wordt de productie echter afgebouwd tot er geen Cybercabs meer van de band rollen. Daarmee heeft de Cybertruck geen enorm lange geschiedenis: hij werd in 2023 geïntroduceerd. Tegelijkertijd heeft hij zichzelf wel berucht gemaakt en dat is zowel positief als negatief.

Zo was de auto in Nederland niet legaal: hij zou ook niet zo veilig zijn met zijn extreem puntige randen. Er was er ook maar één in ons land, die een influencer had geïmporteerd. Je zou technisch gezien in sommige landen zelfs een vrachtwagenrijbewijs voor het gevaarte nodig hebben, want hij is vrij zwaar. De auto had daarnaast veel terugroepacties, waaronder voor de ruitenwissers en ernstigere zaken. De prijzen werden ook meerdere malen veranderd, waardoor het een wat rocky lancering was van het merk.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dodelijke ongelukken die plaatsvonden. Deze ongelukken konden plaatsvinden omdat de handvaten niet openden en omdat ze weggezonken zijn in d deur is het sowieso moeilijk om mensen uit de auto te redden.

Al met al is het nooit gelukt om de 250.000 Cybertrucks per jaar te maken die Tesla hoopte. Er zijn verder nooit verkoopcijfers bekendgemaakt over de auto. In ieder geval moet het nu veel mensen met een aanbetaling en vooruitbestelling teleurstellen. Elon Musk schrijft: "Het aantal bestellingen voor de Cybertruck ligt veel hoger dan onze productiesnelheid. We proberen er zoveel mogelijk te maken voordat we de productielijn over ongeveer 8 maanden sluiten, maar we zullen voor veel mensen de aanbetaling moeten terugbetalen. Het is niet zo dat de Cybertruck onrendabel is, zoals ten onrechte is bericht door de traditionele media, maar veeleer dat de alternatieve kosten van de complexiteit van de Cybertruck ruimschoots worden overtroffen door de waarde van de extra Cybercab-productie."

Zelfrijdende taxi's

Tesla kan de ruimte in de fabriek in ieder geval goed gebruiken, want het is al een tijdje van plan om zich veel meer toe te gaan leggen op robotaxi's . De fabriek zou dan ook moeten worden omgebouwd tot een fabriek waar zelfrijdende bolides worden gemaakt waarin twee mensen kunnen zitten.

We hadden dit nieuws al kunnen zien aankomen: in Australië en Nieuw-Zeeland werden eerder deze maand al verkopen stilgelegd. Musk noemt het overigens nog altijd de beste auto die Tesla ooit heeft gemaakt en hij zegt dat het het einde van een tijdperk is dat dat nu stopt.