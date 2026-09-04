Austin Texas is de bakermat van Tesla : alles wat nieuw is van het bedrijf, maakt zijn de debuut in die stad en dat is voor de Cybercab niet anders. Het goudbronzen initiatief van Tesla is echter wel vrij stilletjes onthuld: alleen op uitnodiging, zonder flashy presentatie die werd gelivestreamd en uiteindelijk wat ingetogen. Maar hij is er, en dit is wat je ervan kunt verwachten.

Tesla Cybercab

Cybercab is een van de eerste zelfrijdende taxi’s die geen stuur heeft. Hij werkt hetzelfde als een Waymo: je boekt hem met de app, hij komt aanrijden en je kunt instappen en hij brengt je naar je bestemming. Hierbij kun je zelf bepalen welke muziek er op staat. Verder doe je niets, want de auto rijdt voor je. Ingrijpen kan niet: er is immers niets om dat mee te doen. De auto heeft verder gekleurde koplampen waarmee hij kan aangeven dat het jouw Cybercab is en dat je kunt instappen. Opvallend is dat kinderen onder de 13 niet welkom zijn in deze auto, ook niet als ze met hun ouders zijn.

De tweezitsbolide werd geïntroduceerd in 2024 en nu zijn er 45 stuks. Dat is nog niet heel veel, maar dat komt ook omdat Tesla al 420 robotaxi’s heeft rijden. Sinds het embargo nu van de informatie af is, kun je op TikTok en YouTube video’s zien van mensen die een ritje in de auto maken. Tesla denkt dat het Waymo en anderen kan verslaan, omdat zijn auto’s op goedkopere camera’s leunen om te rijden. Tesla’s gebruiken niet zoveel radar en lidar als hun concurrenten. Het is ook het plan om de Cybercabs te verkopen aan mensen die ze willen hebben. Zo kunnen mensen hun eigen vloot laten rijden.

Mag dat wel?

Wat nog wel de vraag is, dat is of dit allemaal wel mag. En dan bedoelen we niet die vloten van mensen privé, maar het laten rondrijden van een Cybercab op zich: alleen Amazons Zoox heeft momenteel de uitzondering gekregen dat het auto’s zonder sturen en pedalen op de weg mag zetten. Hoe dat bij Tesla zit, is onduidelijk. Tesla zou ook niet zo’n verzoek hebben ingestuurd om een uitzondering te krijgen. Tesla stelt echter dat het dit niet nodig heeft. Dat kan nog wel eens drama worden dus.

Sowieso is het heel onduidelijk hoe Cybercab werkt: zitten er toch mensen mee te kijken of niet? Hoe werkt het verder in de praktijk? Tesla heeft er weinig over gezegd. Het lijkt het allemaal wat vaag te willen houden.