De transitie naar emissievrij transport is al jaren in volle gang, maar in de wereld van speciaal en zwaar transport liep men tot voor kort tegen harde fysieke grenzen aan. Volledig elektrische vrachtwagens met zware accupakketten zijn ideaal voor distributievervoer in de stad, maar schieten in de zware praktijk vaak tekort qua laadvermogen, actieradius en laadtijd. Logistiek dienstverlener Van der Vlist bewijst echter dat stilstaan geen optie is. Met de officiële introductie en bestickering van hun allereerste waterstoftruck zet het bedrijf een eerste stap richting een volledig duurzame vloot.

De MAN hTGX: krachtpatser op waterstof

De logistiek specialist uit Groot-Ammers heeft de handen ineengeslagen met MAN voor de levering van de MAN hTGX: een emissievrije truck die is uitgerust met een geavanceerde waterstofverbrandingsmotor. Waar veel personenauto’s en sommige lichte bedrijfswagens gebruikmaken van een brandstofcel, kiest deze zware jongen voor directe verbranding van waterstof. Dit levert een indrukwekkend vermogen van 520 pk en een koppel van 2.500 Nm op, wat het vertrouwde en robuuste rijgedrag van een traditionele dieseltruck benadert.

Nu de visuele metamorfose compleet is en de truck pronkt in de kenmerkende Van der Vlist-huisstijl, breken de laatste technische fine-tuning fases aan om het voertuig volledig operatieklaar te maken. Dit exemplaar is de voorloper van een geplande serie van in totaal drie waterstoftrucks. De overige twee eenheden zullen op een later moment volgen en de vloot verder versterken.

Perfecte match voor heavy-duty en bouwlogistiek

Voor Van der Vlist, al decennialang een gevestigde naam in het transport van buitenmaatse en zware goederen, waren de specificaties van de hTGX doorslaggevend. De truck beschikt over een actieradius van circa 600 kilometer. Wat de inzetbaarheid echter echt vergroot, is de tanktijd: binnen 10 tot 15 minuten is de waterstoftank weer volledig gevuld.

Deze combinatie van een groot bereik en minimale stilstand maakt de truck bij uitstek geschikt voor veeleisende sectoren zoals de bouw, de energiesector en het langeafstand-speciaal transport. De vrachtwagens worden ingezet in combinatie met onder meer 3-assige semi diepladers voor het verplaatsen van zwaar materieel, zoals graafmachines, dumpers en wielladers, met een gecombineerd terreingewicht tot wel 65 ton.

Waterstof als brug naar een duurzame toekomst van het zwaar transport

Met de komst van deze innovatieve voertuigen positioneert waterstof zich nadrukkelijk als de ontbrekende schakel. Het vormt de ideale brug tussen batterij-elektrische oplossingen en de traditionele dieselmotor. Waar accutechnologie in de zware sector soms te zwaar is en te veel laadtijd vergt, biedt waterstof de flexibiliteit die de zware logistiek eist.

De komst van de waterstofvloot heeft direct impact op de ecologische voetafdruk van het transportbedrijf. Naast de komst van de drie waterstoftrucks beschikt Van der Vlist al over drie volledig elektrische vrachtwagens. Hierdoor groeit het totale emissievrije wagenpark naar zes voertuigen. Het onderstreept de ambitieuze koers van de logistieke dienstverlener om operationele uitdagingen te koppelen aan concrete, duurzame stappen richting de toekomst.

Met deze strategische investering laat Van der Vlist zien dat verduurzaming ook in het zware en exceptionele segment mogelijk is.