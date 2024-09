Renault Master H2-Tech duurzame mobiliteit op waterstof

In de zoektocht naar emissievrije mobiliteit, is waterstoftechnologie steeds prominenter geworden, vooral in de sector van zware bedrijfsvoertuigen en langeafstandsvervoer. Maar ook voor stedelijk vervoer is het wel degelijk een schoon alternatief. Waar elektrische voertuigen voor transport veelal geschikt zijn voor korte afstanden, biedt waterstof een oplossing voor voertuigen die lange afstanden afleggen met zware ladingen.

Waterstofvoertuigen hebben een groot voordeel: ze kunnen snel worden getankt, vaak binnen vijf minuten, en bieden een aanzienlijk rijbereik, vergelijkbaar met traditionele dieselvoertuigen. Daarnaast stoten ze alleen waterdamp uit, wat bijdraagt aan schonere lucht in steden en industriële gebieden.

De nieuwe Renault Master H2-Tech Prototype is een perfect voorbeeld van hoe waterstof de toekomst van bedrijfsvoertuigen kan veranderen. Met een actieradius van 700 km en een laadtijd van slechts vijf minuten, biedt dit model een duurzame en praktische oplossing voor logistieke bedrijven, fleetmanagers en kleinere ondernemingen die streven naar een groenere toekomst. Maar de vraag blijft wel: kan waterstof zich ontwikkelen tot een grootschalige oplossing voor de gehele mobiliteitssector? Duidelijk is dat er bij Renault weinig twijfels zijn.

Renault Master H2-Tech (Prototype)

De nieuwe Renault Master H2-Tech Prototype zet in ieder geval een belangrijke stap in de richting van waterstofmobiliteit, met een best indrukwekkend bereik van 700 km en een laadtijd van slechts vijf minuten. Het model werd onlangs gepresenteerd op de IAA Transportation in Hannover en maakt deel uit van Renault’s multi-energie platform, dat zowel brandstof-, elektrische, als waterstofvarianten omvat. Hierdoor kunnen klanten kiezen voor de meest geschikte aandrijflijn zonder concessies te doen aan efficiëntie.