Terwijl Formule 1 -fans zich opmaken voor de laatste Nederlandse F1 -race op Zandvoort, komt het nieuws naar buiten dat de Nederlandse topcoureur Max Verstappen tot 2030 bij Red Bull blijft. De coureur, die al vaak kampioen is geweest, zegt dat het team als zijn tweede familie voelt.

Max Verstappen blijft bij Red Bull

Het grootste nieuws is misschien niet eens dat hij bij Red Bull blijft, maar vooral dat hij nog wel even doorgaat met de Formule 1. Verstappen heeft de laatste tijd veel uitstapjes gemaakt naar andere takken van de racesport en daarin is hij ook nog eens heel succesvol gebleken. Hierdoor waren sommige fans toch wel bang dat hij zou gaan stoppen.

Nu blijkt dus dat de racer gewoon doorgaat. De 28-jarige zoon van ex-coureur Jos Verstappen zou eigenlijk nog tot 2028 bij Red Bull bljiven, maar dat is nu dus 2030 geworden. Hij rijdt al sinds 2014 bij het team en ja, dat betekent dat hij toen nog niet eens meerderjarig was en niet eens in een gewone auto de weg op mocht.

Vroeg begonnen

Toch was het een goede zet om zo jong al te beginnen (en zelfs eerder nog met karten), want de beste man is in 2021, 2022, 2023 en 2024 kampioen geworden in de Formule 1. De laatste jaren lukt hem dat, mede door veranderende regels in de racesport, niet zo makkelijk.

Dit weekend vindt de laatste Formule 1-race van Nederland plaats. Volgend jaar maakt Zandvoort niet langer deel uit van de F1-kalender. Het idee was dat het niet zo erg was dat Zandvoort zou verdwijnen, omdat werd verwacht dat Verstappen misschien ook niet meer zo lang zou racen, maar nu blijkt dat hij toch echt nog wel vier jaar zo doorgaat.

Hij gaat het in ieder geval moeilijk krijgen dit weekend: het is dan zijn thuishaven, al woont hij al een tijd in Monaco, hij wordt al een tjidje echt niet standaard eerste. Hij had de laatste vier races wel drie keer het podium, maar tot nu toe doen Hamilton, Russel, Leclerc, Norris en Antonelli het beter. Maar goed, Max is wel heel bekend met Zandvoort en heeft er al vaak gewonnen, dus wie weet dat hij iets over dit circuit weet wat anderen toch niet helemaal in de gaten hebben.