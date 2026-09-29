Cuorerosso. Op 12 oktober krijgen we te zien welke auto er achter dat veelbelovende ‘rode hart’ schuilgaat. Alfa Romeo neemt volgende maand een nieuwe concept car mee naar de Autosalon van Parijs. De Italianen houden het ontwerp en de techniek voorlopig nog zorgvuldig geheim, maar hebben nu wel de naam onthuld:. Op 12 oktober krijgen we te zien welke auto er achter dat veelbelovende ‘rode hart’ schuilgaat.

Cuorerosso betekent rood hart

De naam Cuorerosso is een samenvoeging van de Italiaanse woorden cuore en rosso: hart en rood. Daarmee kiest Alfa Romeo voor twee begrippen die nauw met het merk verbonden zijn. Rood verwijst vanzelfsprekend naar de kleur die al decennialang bij Italiaanse sportwagens en de autosport hoort. Het hart moet de emotionele band tussen een Alfa Romeo en zijn bestuurder symboliseren.

Dat klinkt misschien als een flinke portie Italiaanse romantiek, maar het past wel bij de manier waarop Alfa Romeo zich altijd heeft gepresenteerd. De keuze voor een Alfa is volgens het merk zelden volledig rationeel. Ontwerp, rijgedrag en gevoel moeten minstens zo zwaar wegen als cijfers op een specificatielijst.

Alfa Romeo houdt de auto nog geheim

Wat voor auto de Cuorerosso precies wordt, vertelt Alfa Romeo nog niet. Het merk deelt voorlopig geen informatie over de afmetingen, aandrijflijn of prestaties. Zelfs over de vorm van de concept car laat het nog weinig los. We weten alleen dat het studiemodel is ontwikkeld voor liefhebbers die autorijden vooral willen beleven.

Juist daardoor roept de naam voorlopig meer vragen op dan hij beantwoordt. Wordt het een spectaculaire sportwagen, een vooruitblik op een nieuw productiemodel of vooral een ontwerpstudie waarmee Alfa Romeo zijn toekomstige designtaal laat zien? Dat zal tijdens de wereldpremière moeten blijken.

Concept cars geven autofabrikanten vaak de ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen zonder direct rekening te hoeven houden met alle eisen van een productiemodel. Tegelijkertijd bevatten ze regelmatig elementen die later terugkeren in auto's voor de openbare weg. De Cuorerosso kan daarom een interessante aanwijzing geven over de koers die Alfa Romeo de komende jaren wil varen.

Onthulling op 12 oktober

De Alfa Romeo Cuorerosso beleeft zijn wereldpremière op 12 oktober 2026 tijdens de Autosalon van Parijs. De beurs loopt vervolgens door tot en met 18 oktober.

Tot die tijd moeten we het doen met de naam en de belofte dat de Cuorerosso een auto wordt die in de eerste plaats emoties moet oproepen. Of het rode hart van Alfa Romeo straks ook sneller gaat kloppen bij het publiek, weten we zodra het doek in Parijs van de concept car wordt getrokken.