Wie in 2027 de weg op gaat zonder geldige autoverzekering, betaalt daar flink meer voor dan nu. Op 1 januari 2027 gaat de boete voor onverzekerd rijden van €500 naar €550, een stijging van 10 procent. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Autoverzekering.nl, die de boetetarieven voor 2026 en 2027 naast elkaar legde. Ter vergelijking: volgens het Concept Indexeringsbesluit stijgen verkeersboetes volgend jaar gemiddeld met 2,7 procent. Geen enkele andere overtreding wordt zo fors duurder als rijden zonder verzekering.

Onverzekerd rijden stijgt bijna vier keer zo hard als gemiddeld

Met 10 procent ligt de verhoging voor onverzekerd rijden met een personenauto bijna vier keer boven de gemiddelde indexatie. Het nieuwe tarief van €550 maakt het een van de duurste overtredingen voor automobilisten. Alleen het onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats komt met €500 in de buurt, maar dat bedrag blijft in 2027 ongewijzigd.

Ook een aantal andere overtredingen stijgt duidelijk sneller dan gemiddeld. Wie zijn rijbewijs niet kan tonen, betaalt straks €120 in plaats van €110, een stijging van 9,1 procent. Onnodig links rijden op de snelweg gaat met 7,1 procent omhoog naar €300, en onnodig stilstaan op de vluchtstrook wordt met 6,5 procent duurder en komt uit op €330. Vooral gedrag dat de doorstroming en veiligheid op de snelweg raakt, wordt dus relatief zwaarder beboet.

De boete is pas het begin van de kosten

Die € 550,- is het kleinste bedrag waar een onverzekerde automobilist mee te maken krijgt. Bij een ongeval kan de schade in de duizenden euro's lopen. Bij blikschade gaat het om een paar duizend euro, bij letselschade lopen de bedragen nog hoger op. En daar komt schade aan de eigen auto nog bovenop. Die wordt alleen vergoed met een all risk verzekering." Volgens Jean-Paul Würsten, verzekeringsexpert bij Autoverzekering.nl, is de boete voor onverzekerd rijden nog het minste probleem. "

Een onverzekerde bestuurder draait bij een aanrijding dus zelf op voor de schade van de tegenpartij, en die kan bij letsel snel oplopen. Würsten wijst erop dat zware overtredingen ook op langere termijn doorwerken: "Bij zware overtredingen achter het stuur blijft het zelden bij de boete alleen. Een rijontzegging door extreme snelheidsovertredingen of rijden onder invloed is een overtreding die verzekeraars meenemen bij het afsluiten van een polis. Dat kan leiden tot een hogere premie of een weigering. Zo'n aantekening werkt jaren door in de premie."

Telefoon blijft de duurste boete, andere tarieven blijven gelijk

De hoogste boete voor automobilisten blijft het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden . Dat tarief stijgt van €440 naar €450, een verhoging van 2,3 procent en daarmee net onder het gemiddelde. Door rood rijden, rechts inhalen, een kruispunt blokkeren en onnodig geluid maken gaan alle vier van €320 naar €330. Rijden zonder gordel wordt €200 in plaats van €190, en hetzelfde geldt voor rijden op een voet- of fietspad, tegen de rijrichting in rijden en niet doorrijden bij groen licht.

Niet elke boete wordt duurder. Rijden met een verlopen APK blijft €190 kosten. Parkeren waar het niet mag, parkeren zonder vergunning, negeren van een inrijverbod, stilstaan op een voet- of fietspad en geen richting aangeven blijven allemaal op €130 staan. Ook de twee tarieven voor onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, €500 en €410, blijven gelijk.

Te hard rijden wordt vrijwel overal duurder

Snelheidsboetes gaan over bijna de hele linie omhoog, al zijn de stappen per overtreding beperkt. Wie tien kilometer per uur te hard rijdt binnen de bebouwde kom, betaalt straks €98 in plaats van €95. Buiten de bebouwde kom gaat dat bedrag van €89 naar €92, en op de snelweg van €84 naar €86.

Bij dertig kilometer per uur te hard lopen de bedragen stevig op. Binnen de bebouwde kom stijgt de boete van €446 naar €458, buiten de bebouwde kom van €424 naar €436 en op de snelweg van €389 naar €400. Bij wegwerkzaamheden en in specifieke 30 km/u-zones liggen de tarieven nog hoger. Wie in die zones dertig kilometer per uur of meer te hard rijdt, kan bovendien te maken krijgen met het Openbaar Ministerie, dat de zaak dan zelf afhandelt in plaats van met een standaardboete.

De boodschap achter de nieuwe tarieven is duidelijk: de meeste verkeersboetes bewegen mee met de inflatie, maar rijden zonder verzekering wordt bewust zwaarder aangepakt. En omdat de werkelijke kosten bij een ongeval vele malen hoger liggen dan de boete zelf, is een geldige autoverzekering in 2027 belangrijker dan ooit.