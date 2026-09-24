Je kunt je ogen even goed de kost geven, want Renault heeft zijn Renault 8 Gordini Concept uit de doeken gedaan. Een blauwe bolide die teruggrijpt naar de 128-jarige geschiedenis van het Franse merk. De auto is een elektrische coupé met een lekker sportief uiterlijk. Renault is van plan om een Renault Collections Museum te openen in Flins en daar zal deze auto ook te zien zijn.

Renault 8 Gordini Concept

Het is een tweezits coupé die is geïnspireerd op de autosport, maar dan wat breder lijkend dan veel andere Renaults. Hij heeft een brede carrosserie, wat radicaler design en een vermorgen van 199 kilowattuuur (270 pk). Het is echt een soort rally-auto en hij past dan ook goed in de reeks die Renault nu maakt met de R17 electric restomod x Ora Ïto concept car en de Renault 5 Diamant, ontwikkeld in samenwerking met Pierre Gonalons.

Amédée Gordini

De naam komt van Amédée Gordini, die van 1899 tot 1979 Italiaans coureur was. Al was hij ook veel in Frankrijk actief, waar hij de naam Le Sorcier kreeg (de Tovenaar). Hij wist heel goed al het vermogen uit de kleinste motoren te persen. In de jaren '50 zocht Renault naar een sportiever imago en het wilde meedoen aan de autosport. Gordini ging met Renault in zee en stopte hiervoor met zijn Formule 1-projecten. De eerste auto die hieruit voortkwam en succesvol was, dat was de Renault Dauphone Gordini, die een opgevoerde motor had.

In 1964 volgde de Renault 8 Gordini waarop deze conceptcar is gebaseerd. Het was een betaalbare sedan die de raceauto van Frankrijk werd met zijn twee witte strepen op een blauwe bolide. Uiteindelijk werd de Gordini -afdeling binnen Renault in 1976 sameneoegd met Alpine, waardoor Renault Sport ontstond. Maar met deze conceptcar zien we er dus toch nog iets van terug.

Deze conceptcar is 12 tot en met 18 oktober 2026 te zien op de Renault-stand tijdens de Mondial de l'Auto in Parijs.