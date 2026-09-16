Een grote SUV met zeven zitplaatsen, 279 pk en genoeg elektrische actieradius om veel dagelijkse ritten zonder benzine af te leggen. Tel daar een totale actieradius van 1.050 kilometer bij op en je hebt op papier al een interessante gezinsauto. Maar bij de nieuwe Chery Tiggo 8 CSH-P is misschien vooral de prijs opvallend. Chery mikt in Nederland op een bedrag tussen de 41.000 en 43.000 euro.

Daarmee zet het Chinese merk zijn grootste SUV meteen behoorlijk scherp in de markt. Zeker omdat het niet gaat om een uitgekleed instapmodel. De Tiggo 8 krijgt onder meer een 15,6-inch scherm, head-up display, panoramadak en 540-gradencamera mee.

En ja, Chery komt echt naar Nederland. Het moederbedrijf kennen we hier inmiddels van Omoda Jaecoo , maar vanaf september opereert Chery ook onder zijn eigen merknaam op de Nederlandse markt. De Tiggo 8 wordt samen met de kleinere Tiggo 4 en Tiggo 7 een van de eerste modellen.

Zeven zitplaatsen en behoorlijk veel bagageruimte

Met een lengte van 4,73 meter is de Tiggo 8 een serieuze SUV. De wielbasis bedraagt 2,71 meter en binnenin zijn drie zitrijen te vinden. Daarmee biedt de auto plaats aan maximaal zeven personen.

Interessant is dat die extra zitplaatsen niet betekenen dat Chery alle praktische bruikbaarheid heeft opgeofferd. Met de derde zitrij neergeklapt is er volgens het merk 889 liter bagageruimte beschikbaar. Klap je meer stoelen plat, dan groeit dat tot maximaal 1.930 liter.

Dat maakt de Tiggo 8 vooral interessant voor gezinnen die de derde zitrij niet iedere dag nodig hebben. Doordeweeks heb je dan een enorme bagageruimte, terwijl je tijdens een uitstapje of vakantie twee extra passagiers kunt meenemen.

De auto meet exact 4.725 mm in de lengte, 1.860 mm in de breedte en 1.705 mm in de hoogte.

279 pk en 90 kilometer volledig elektrisch

Onder de motorkap ligt Chery's eigen Super Hybrid-aandrijflijn, afgekort tot CSH. Het systeem combineert een 1,5-liter T-GDI benzinemotor met een elektromotor en een Dedicated Hybrid Transmission. Samen leveren ze 205 kW, oftewel 279 pk. Het vermogen gaat naar de voorwielen.

Belangrijker voor dagelijks gebruik is de 18,4 kWh grote LFP-accu. Daarmee kan de Tiggo 8 volgens de Nederlandse specificaties maximaal 90 kilometer volledig elektrisch rijden volgens WLTP.

Dat is genoeg om behoorlijk wat woon-werkritten, schoolritten en boodschappen volledig elektrisch af te handelen, mits je de auto regelmatig aan de stekker hangt.

En precies daar zit een belangrijk verschil met een gewone hybride. Wie thuis of op het werk kan laden, kan een groot deel van zijn dagelijkse kilometers rijden zonder dat de benzinemotor nodig is.

En daarna kun je nog heel ver door

Is de accu niet meer voldoende voor de rest van de reis, dan neemt het hybridesysteem het over. Met een volle accu en brandstoftank geeft Chery een totale actieradius op van maximaal 1.050 kilometer. Dat maakt de aandrijflijn vooral interessant voor gezinnen die één auto voor alles gebruiken.

Tijdens normale werkdagen kun je zoveel mogelijk elektrisch rijden. Staat in de zomer de auto vol met kinderen, koffers en vakantiespullen voor een rit richting Zuid-Frankrijk of Italië, dan hoef je onderweg niet iedere paar honderd kilometer een snellader te zoeken.

In de hybridemodus noemt Chery een gemiddeld verbruik van ongeveer 6,0 liter per 100 kilometer, waarbij het merk nadrukkelijk vermeldt dat dit afhankelijk is van rijomstandigheden en gebruik.

De uitrusting is misschien nog opvallender

Tot zover klinkt de Tiggo 8 vooral als een praktische plug-in hybride gezins-SUV. Chery probeert hem echter tegelijkertijd behoorlijk luxe in de markt te zetten.

Centraal in het interieur staat een 15,6-inch touchscreen. Daarnaast krijg je een digitaal instrumentarium en een head-up display, waardoor belangrijke rijinformatie direct in het gezichtsveld van de bestuurder verschijnt.

Ook een panoramisch glazen dak, 12-speaker audiosysteem, draadloze smartphonelader en elektrische achterklep behoren tot de standaarduitrusting.

Een van de opvallendste voorzieningen is de 540-gradencamera. Daarmee krijg je niet alleen zicht rondom de auto, maar kan het systeem ook een virtueel beeld onder de auto weergeven. Bij een SUV van bijna 4,73 meter is dat geen overbodige luxe wanneer je een krappe parkeerplaats probeert in te draaien.

Veiligheid moet eveneens een verkoopargument worden

Ook op het gebied van veiligheid probeert Chery de standaarduitrusting behoorlijk compleet te maken. De Tiggo 8 krijgt verschillende slimme rijhulpsystemen en het eerdergenoemde camerasysteem helpt bij parkeren en manoeuvreren.

Chery zegt zijn Europese modellen te ontwikkelen volgens de eisen voor de hoogste vijfsterrenwaardering van Euro NCAP, met extra aandacht voor structurele sterkte en de veiligheid van de batterij. Dat is iets anders dan zeggen dat de Tiggo 8 die vijf sterren al daadwerkelijk heeft behaald; het Nederlandse persbericht vermeldt alleen dat de auto volgens die normen wordt ontwikkeld.

Maar dan die prijs

En dan komen we bij misschien wel het interessantste cijfer van de hele auto. Chery noemt voor Nederland voorlopig een indicatieve prijs tussen de 41.000 en 43.000 euro. De definitieve consumentenprijs wordt tijdens de officiële Nederlandse merkintroductie later deze maand bekendgemaakt.

Voor dat bedrag krijg je dus een 4,73 meter lange plug-in hybride SUV met zeven zitplaatsen, 279 pk, maximaal 90 kilometer elektrische actieradius en een totale actieradius van maximaal 1.050 kilometer.

Daarmee wil Chery de Tiggo 8 nadrukkelijk neerzetten als een van de meest toegankelijke zevenzits plug-in hybride SUV's in zijn klasse. Het merk wijst er zelf op dat de positionering onder de grens van 45.000 euro een behoorlijk prijsverschil oplevert ten opzichte van vergelijkbare modellen.

Dat laatste zullen we natuurlijk pas echt kunnen beoordelen zodra de definitieve Nederlandse prijslijst en uitvoeringen bekend zijn. Maar de eerste indicatie maakt in ieder geval duidelijk welke strategie Chery kiest: veel auto en vooral veel standaarduitrusting voor het geld.

Chery zelf is nieuw in Nederland, het concern bepaald niet

De merknaam Chery zal voor veel Nederlanders nog onbekend zijn. Toch is het concern erachter allesbehalve een kleine nieuwkomer.

Chery werd in 1997 opgericht en heeft volgens de Nederlandse introductie-informatie inmiddels meer dan 17 miljoen auto's verkocht in 120 landen en regio's. Meer dan vijf miljoen daarvan werden buiten China geëxporteerd. Het bedrijf stelt bovendien al 22 jaar op rij de grootste Chinese auto-exporteur te zijn.

In Nederland kennen we het concern vooral als het moederbedrijf achter Omoda Jaecoo. Vanaf september komt Chery daar als zelfstandig merk bij. Bij de Nederlandse introductie wil het bedrijf over ongeveer twintig dealer- en servicevestigingen beschikken. De Tiggo-modellen krijgen bovendien zeven jaar of 150.000 kilometer garantie. Voor de batterij geldt acht jaar of 160.000 kilometer.

Begin 2027 wordt het Nederlandse aanbod verder uitgebreid met de Tiggo 9, die boven de Tiggo 8 komt te staan als luxueuze zevenzits plug-in hybride SUV.

De Tiggo 8 kan weleens een interessante binnenkomer worden

De Chery Tiggo 8 moet zich straks natuurlijk nog in de praktijk bewijzen. Een specificatielijst vertelt niets over zaken als rijcomfort, daadwerkelijke efficiëntie, software en hoe goed de assistentiesystemen in het Nederlandse verkeer functioneren. Maar op papier heeft Chery een opvallend pakket samengesteld.

Je krijgt zeven zitplaatsen, maximaal 1.930 liter bagageruimte, 279 pk en een elektrische actieradius tot 90 kilometer. Voor lange afstanden is er vervolgens maximaal 1.050 kilometer gecombineerd bereik. En ondertussen zitten behoorlijk wat voorzieningen die je bij andere auto's als optie tegenkomt standaard aan boord.

Als de definitieve Nederlandse prijs straks inderdaad rond de 42.000 euro uitkomt, is die prijs misschien nog wel opvallender dan die actieradius.