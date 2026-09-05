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Deze elektrische auto's doen het langst met hun batterij

Automotive05 sep , 22:14doorLaura Jenny
Elektrische auto's zijn vrij duur in aanschaf, maar je kunt inmiddels ook steeds vaker voor een elektrische occassion kiezen. Alleen zijn veel mensen toch wat terughoudend als het om een tweedehands gaat en dat heeft alles te maken met de batterij. Net als de slijtage in je smartphone die vooral door de batterij wordt veroorzaakt, zien we bij auto's dat dat ook vaak een belangrijke kwestie is. Dit zijn elektrische auto's die bekendstaan om hun duurzaamheid.

Lekker lang doorrijden

Het is natuurlijk duurzaamheid qua batterij, niet van welk materiaal de bolide is gemaakt. Er is een studie gedaan waarin is gekeken welke modellen het goed doen en dit is eruit gekomen:
Mercedes-Benz EQA is de aanvoerder van de lijst met nog 94 procent batterij na 150.000 kilometer te hebben gereden. Hij wordt gevolgd door publiekslieveling Hyundai IONIQ 5 die nog 93,8 procent over heeft na zoveel kilometer. Nummer 3 is de BMW I4 die op 93,6 procent zit. Andere auto's die meer dan 90 procent over hebben na 150.000 kilometer zijn Polestar 2, VW ID.3 en de Audi Q8 e-tron. Ook de Kona van Hyundai en de Volvo XC40 Recharge staan hun mannetje wel als het om dde batterij gaat.

Kleine batterijen

Wel valt op dat de auto's die lager in de lijst voorbijkomen vaak ook echt kleine batterijen hebben. Zo'n batterij wordt doorgaans veel vaker opnieuw opgeladen dan als die twee keer zo groot is. Daarnaast is het goed om rekening te houden met hoe niet elke auto hetzelfde is: er zou tussen twee dezelfde modellen soms wel 13 procent verschil zijn. Het is ook maar net hoe iemand ermee om is gegaan.
Maar je kunt er wel van uit gaan dat deze auto's dus doorgaans vrij lang meegaan en ook echt nog wel voor een tweede ronde kunnen gaan. Zeker als je bedekt dat de eerste 150.000 kilometer vaak de grootste afname van batterij vertoond: veel mensen denken dat het hoe langer hoe erger wordt, maar het gaat op den duur juist vrij geleidelijk.
Mocht je een tweedehands elektrische auto willen kopen, houd dan onder andere rekening met zijn laadmogelijkheden en stekkers: soms duurt opladen erg lang en dat moet maar net bij je passen. Ook is het belangrijk om de remmen goed te checken, want zeker als die ook nog regeneratief remmen, dan gaat het erg hard.

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