Tesla heeft maanden geleden in Nederland, als eerste land in Europa, Full Self-Driving mogelijk gemaakt. Het is nog wel Supervised, dus je moet je ogen op de weg houden, maar de auto rijdt verder wel helemaal zelf. Nu kun je dat ook zonder dat je een Tesla bezit ervaren, want autodeelplatform MyWheels biedt nu zo'n Tesla aan. Wel is het er nog maar eentje, dus hopelijk heb je trek in Bossche bollen.

Tesla's Full Self-Driving

MyWheels is niet van plan om het bij één auto te houden. Het wil zelfs vrij rap uitbreiden, door dit jaar nog 49 Tesla's toe te voegen die deze technologie gebruiken. Hoewel dat betekent dat ze wel moeten opschieten, geeft het bedrijf ook aan dat het graag stapje voor stapje wil gaan en zeker wil stellen dat het wel veilig gebeurt.

Tesla's geven meldingen en FSD wordt zelfs uitgeschakeld als de 'chauffeur' de ogen niet op de weg houdt. Je blijft toch verantwoordelijk voor het overzien of Full Self-Driving wel zijn werk doet en je moet gevaarlijke situaties uit de weg blijven gaan. Tot nu toe zijn er in Nederland weinig vreemde meldingen rondom deze technologie: het lijkt vooralsnog goed te werken.

MyWheels heeft grote plannen met dit soort zelfrijdende auto 's. Of het het alleen bij Tesla houdt is onbekend, maar het geeft aan dat het een grote stap is in hun langetermijnvisie. Het denkt dat digitale technologie, energie en mobiliteit steeds dichter naar elkaar toegroeien en dat het één systeem wordt. Het heeft eerder al het een en ander gedaan met deelauto's gebruiken als een soort rijdende batterijen om het elektriciteitsnet te ontlasten, maar nu gaat het meer de andere kant op door iets te willen doen aan files. Het denkt dat meer autonoom rijdende auto's dit probleem flink kunnen verkleinen. Een gedachtegoed dat bijvoorbeeld ook door Tesla-topman Elon Musk wordt aangehangen.

Zelfrijdende auto's

MyWheels laat weten: "Gedeelde autonome voertuigen kunnen juist zorgen voor een hogere benutting, minder auto's en minder parkeerdruk. Dat biedt kansen in steden en in landelijke gebieden, waar zelfrijdende deelauto's op termijn een betaalbaar alternatief kunnen vormen voor duur en sterk gesubsidieerd streekvervoer.”

De eerste zelfrijdende Tesla van MyWheels is te vinden in Den Bosch, dus als je het graag wil proberen, dan is dat een mogelijkheid.