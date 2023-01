Nederlandse EV-maker Lightyear hard op weg naar succes

Er is nog geen enkel exemplaar van de Lightyear 2 geproduceerd. Sterker nog, er is nog niet eens een prototype of design van hoe hij er uit gaat zien als hij in 2025 de weg op moet. Toch heeft de Nederlandse fabrikant van de ‘zonnecel EV’ twee weken geleden, op 5 januari, de pre-order periode voor de elektrische bolide al geopend. De teller staat inmiddels al op 21.000 bestelde exemplaren van de Lightyear 2. Gisteren werd namelijk bekend dat Leasemaatschappij Arval er 10.000 gaat afnemen. Eerder bestelde ook het deelplatform MyWheels al duizenden Lightyear 2’s.

Na Daf weer een échte succesvolle Nederlandse personenauto?

Als de voorverkoop de komende weken en maanden zo blijft lopen als in de eerste 12 dagen, dan is de kans groot dat Nederland voor het eerst in tientallen jaren (de Daf was feitelijk de laatste échte personenauto van Nederlandse bodem) weer een succesvol automerk.

Over het eerste betaalbare model van de Lightyear 2 is feitelijk dus nog bijna niets bekend. Het moet met een prijskaartje van rond de 40.000 euro in ieder geval een elektrische bolide worden die ruim 200.000 euro goedkoper is dan de Lightyear 0, het eerste experimentele model. Het tweede model wordt daarnaast een vijfzitter met veel bagageruimte. Verder heeft de Nederlandse fabrikant alleen nog iets gezegd over het (WLTP) bereik. Dat zou rond de 800 kilometer moeten liggen. Op zich een indrukwekkend bereik voor een EV die goedkoper is dan vrijwel alle long-range concurrenten.