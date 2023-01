De zonne-energie-auto Lightyear 2 kopen: kan dat gewoon?

Het Nederlandse autobedrijf Lightyear is nog een jonkie, maar het heeft inmiddels de eerste Lightyear 0-bolides afgeleverd en op die manier heeft het bedrijf zich al goed bewezen. Daar moet Lightyear wat harder aan trekken dan andere bedrijven, omdat het geen gewone auto’s maakt. Het maakt auto’s op zonne-energie. Nu is Lightyear 0 met zijn aankoopbedrag van om en nabij de 3 ton nogal een prijzig apparaat, maar het nieuwe paradepaardje is gelukkig wat goedkoper: Lightyear 2. Maar, hoe koop je zo’n auto nou precies?

Maar dus ook bij Lightyear. De Lightyear 2 is nog niet in het echt getoond, maar toch heeft het bedrijf het pre-orderportaal al geopend. Je kunt er dus zeker niet een kopen en dan de week erna ophalen. Het is een langdurig proces en je hoeft je auto ook zeker niet heel binnenkort te verwachten. De eerste Lightyear 2-bolides komen namelijk waarschijnlijk 2025 pas de fabriek uit rollen. Een lange wachttijd, maar je kunt dan wel een auto kopen die wat normaler geprijsd is. Lightyear 2 is minder dan 40.000 euro in aanschaf. Dat is dus een veel goedkoper model van Lightyear, want zijn zus kost minimaal 2,5 ton.

Als je vroeger een auto wilde kopen, dan ging je naar de dealer en dan besprak je de opties. Was er ergens in het land bij een collegadealer nog zo’n auto te vinden, dan kon je die een week later ophalen, maar het kon ook zijn dat je auto nog gemaakt of getweakt moest worden en dan moet je soms een paar maanden, soms zelfs bijna een jaar op je auto wachten. Inmiddels wordt het steeds normaler om gloednieuwe bolides te pre-orderen . Dat zie je bijvoorbeeld bij Tesla.

Lightyear 2

Lightyear 2 heeft een bereik van 800 kilometer en is iets hoger dan Lightyear 0. Het is een vijfzitsauto met bagageruimte en qua uiterlijk is het verder geen enorm opvallende verschijning. Mooi, gestroomlijnd, dat wel. Het is overigens niet een volledig op zonne-energie draaiende auto. Op dit moment wordt er slechts een deel van de energie met zonnecellen opgewekt. De hoop is echter dat daar in de komende jaren wel een oplossing voor wordt gevonden, zodat Lightyear helemaal duurzaam rijdt (qua ‘brandstof’).

Dus ja, hoe realistisch is het om zo’n Lightyear te bemachtigen? Inmiddels een stuk realistischer. Niet morgen, maar wel over een paar jaar. Dan hoef je geen nieuwe hypotheek af te sluiten om een Lightyear te kunnen bemachtigen, dan koop je er ‘gewoon’ een voor dezelfde prijs als dat je betaal voor een BMW i3 of flink geüpgrade Fiat 500e. Maar dan een auto die vooral voordeel haalt uit de zon, en jij daardoor dus ook.