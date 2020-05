Consument zit niet te wachten op zelfrijdende auto

Volgens cijfers uit Smart Car Monitor voelt 91% van de Nederlanders niets voor een volledig zelfrijdende auto. Voornaamste redenen zijn gebrek aan vertrouwen en de wens om zelf controle te houden. De vraag is of we daar in de toekomst nog een keuze in hebben. Boeiend onderzoek, zeker voor autofabrikanten.

Nederland telt 7,5 miljoen controlfreaks

UIt het door Multiscope gehouden onderzoek voor de Smart Car Monitor blijkt dat Nederlanders niet graag de controle over hun auto overdragen aan de intelligentie van de auto. Het merendeel voelt zich alleen op het gemak in een auto zonder assistentie (16%) of met beperkte assistentie (38%) zoals cruise control. Dit komt neer op 7,5 miljoen Nederlanders. Slechts één op de tien Nederlanders (9%) voelt zich op het gemak bij een volledig zelfrijdende auto. Deze laatste groep bestaat vaker uit mannen (13%) en 18- tot 49-jarigen (12%) dan uit vrouwen (5%) en 50-plussers (7%).

Weinig toekomst voor zelfrijdende auto

Maar twee op de vijf (38%) Nederlanders denken dat zelfrijdende auto’s ooit de norm zullen worden. Deze groep bestaat vaker uit vrouwen (44%) en 50-plussers (45%) dan uit mannen (33%) en 18- tot 49-jarigen (32%). Slechts 31% denkt dat de zelfrijdende auto binnen 15 jaar gemeengoed is. Een kleine groep (5%) denkt dat dit binnen 5 jaar al realiteit is. Gemiddeld genomen denken we dat het nog wel 20 jaar duurt. Met dat beeld lijkt er wat de Nederlanders betreft weinig toekomst voor de zelfrijdende auto.

Volop kans voor technologiebedrijven

Nieuwe technologie zorgt voor kansen voor potentiële toetreders op de automarkt. Ongeveer één op de drie Nederlanders (36%) zou een volledig zelfrijdende auto overwegen van een technologiebedrijf. Dit zijn bijna 5 miljoen Nederlanders. Deze groep bestaat voornamelijk uit 18- tot 34-jarigen en mannen. De populairste merken zijn Apple (14%), Daimler / Bosch (14%) en Samsung (13%). Zelfrijdende auto’s van Sony (8%), Google (7%), Lightyear One (5%) en Uber (3%) worden minder vaak overwogen.



Opmerkelijk is dat Tesla in het onderzoek niet meer wordt gezien als technologiebedrijf maar als een notoire autofabrikant, net als een groot aantal nieuwe Chinese intreders en niet te vergeten BMW. Zelfrijdende auto's zijn duidelijk nog de 'ver van mijn bed show' voor ons maar één ding is zeker. Er komt echt een moment dat je geen keuze meer hebt en zal er altijd een 'self-driving' mode aanwezig zijn in de auto. Of je die gaat gebruiken is waarschijnlijk nog lang de keuze van de bestuurder zelf. Maar zelfs dat kan ook zomaar in de toekomst veranderen. We gaan het meemaken want in Europa zijn er al zelfrijdende bussen, treinen en ook zelfrijdende vrachtwagens. Zelfrijdende auto's komen er echt aan en sneller dan je denkt.