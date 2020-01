Mercedes-Benz VISION AVTR een op Avatar geïnspireerde concept car

Autofabrikanten kunnen tijdens de CES in Las Vegas over het algemeen behoorlijk los gaan op concept cars. De beloftes zijn helaas te vaak voorspelbaar omdat ook in de toekomst veel hetzelfde zal zijn. En waarschijnlijk een stuk minder complex. Capsules nog steeds met 4 wielen, al zijn er ook merken inmiddels die het nog hogerop zoeken en menen dat we met z’n allen misschien wel gaan vliegen.



In de capsule, auto of hoe je het ook wil noemen zijn geen beperkingen. Alles is mogelijk. Dus waar ga je je onderscheiden. Bij Daimler hebben ze een originele metafoor gevonden al is het niet duidelijke of Mercedes werkelijk heeft samengewerkt met James Cameron om een concept car te bouwen op basis van zijn film Avatar. De kleuren zijn geweldig, de vormen al even prachtig, futuristisch ‘to the max’ en bij de bouw gebruik makend van recyclebare, milieuvriendelijke materialen. Als de droom werkelijkheid wordt kunnen zelfs de batterijen worden gecomposteerd.



Dat is letterlijk magic kun je gerust stellen want hiermee vervallen zo’n beetje alle bezwaren tegen het gebruik van batterijen. Om deze 100% recyclebare batterijen te maken, bevat het Vision AVTR-een batterijtechnologie die is gebaseerd op een grafeen organische celchemie die vrij is van metalen zoals bijv. nikkel. De materialen die worden gebruikt om de batterij te maken, zijn composteerbaar en volledig recyclebaar, waardoor de auto letterlijk vrij is van fossiele bronnen.