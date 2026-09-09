Max Verstappen tegen honderd andere coureurs. Allemaal in dezelfde kart, op hetzelfde circuit en met één vrij eenvoudige opdracht: zorg dat Max je niet voorbijgaat. Red Bull heeft voor volgende week een behoorlijk krankzinnige race bedacht op Silverstone.

De viervoudig Formule 1 -wereldkampioen start helemaal achteraan en krijgt vervolgens slechts dertig ronden om alle honderd deelnemers in te halen. Iedere coureur die Verstappen passeert, ligt uit de wedstrijd.

En voor wie denkt dat honderd amateurkarts voor Verstappen vooral rijdende pionnen zijn: de organisatie heeft een paar regels bedacht om het hem aanzienlijk moeilijker te maken.

Max Verstappen begint helemaal achteraan

Het concept heet toepasselijk Max vs 100 . Voor Verstappen is er eigenlijk maar één manier om de uitdaging volledig te winnen: iedereen voorbijrijden voordat de dertig ronden voorbij zijn. Dat betekent gemiddeld meer dan drie inhaalacties per ronde.

Daar komt bij dat alle deelnemers in identieke karts rijden. Om verschillen in gewicht zoveel mogelijk weg te nemen, wordt verzegelde ballast toegevoegd bij deelnemers die onder het vastgestelde minimumgewicht zitten.

De overige honderd deelnemers rijden eerst een kwalificatie. Daarvoor krijgen ze slechts één vliegende ronde. Geen herkansing dus. Verstappen hoeft zich daar niet druk over te maken: zijn startpositie staat al vast op plek 101.

De andere coureurs krijgen een geheime troef

Om te voorkomen dat Verstappen het complete veld in een paar ronden oprolt, krijgen de honderd tegenstanders nog een belangrijk voordeel.

Iedere deelnemer mag tijdens de eerste helft van de race één keer een shortcut gebruiken. Daarmee kan een coureur opnieuw afstand nemen wanneer Verstappen gevaarlijk dichtbij komt.

Max krijgt dezelfde mogelijkheid, maar daar zit een addertje onder het gras. Hij mag zijn shortcut pas vanaf halverwege de wedstrijd gebruiken. De eerste vijftien ronden hebben zijn tegenstanders dus een voordeel dat Verstappen zelf nog niet kan inzetten.

Juist dat kan de uitdaging behoorlijk ingewikkeld maken. Verstappen hoeft namelijk niet alleen sneller te zijn. Hij moet ook daadwerkelijk honderd karts passeren terwijl hij voortdurend door verkeer rijdt.

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard wijst precies daarop. Volgens hem is sneller zijn iets heel anders dan honderd tegenstanders binnen een beperkte tijd inhalen. Verstappen krijgt te maken met verkeer, verdedigende coureurs, de shortcuts en vooral de klok.

Verstappen heeft zelf ook geen idee hoe makkelijk dit wordt

Verstappen verwacht in ieder geval geen rustig middagje karten. "Het gaat behoorlijk hectisch worden. Tegen honderd mensen racen wordt heel zwaar”, zegt Verstappen over de uitdaging.

Daarbij heeft hij de afgelopen jaren logischerwijs aanzienlijk minder in een kart gezeten. Zijn tijd gaat tegenwoordig vooral naar de Formule 1 en zijn activiteiten in de GT-racerij.

Aan ervaring ontbreekt het natuurlijk niet. Verstappen begon al op vierjarige leeftijd met karten en bleef dat tot ongeveer zijn vijftiende intensief doen. Daarna volgde razendsnel de overstap naar de autosport en uiteindelijk de Formule 1.

Zelf vindt hij daarom dat hij weinig excuses heeft.

"Als ik daar aankom, is het vooral een kwestie van het circuit leren kennen en vertrouwd raken met de grip van de karts. Dat is het eigenlijk. Veel meer kan ik niet doen," aldus Verstappen.

Niet alleen professionele coureurs

Misschien wel het leukste aan Max vs 100 is dat Verstappen niet simpelweg tegenover honderd professionele karters wordt gezet.

Het deelnemersveld bestaat uit een mix van Red Bull -atleten, contentmakers, esports-spelers en fans uit verschillende landen. Daardoor zullen de niveauverschillen waarschijnlijk behoorlijk groot zijn.

Tegelijkertijd hoeft er maar één bijzonder snelle karter tussen te zitten die Verstappen lang genoeg weet op te houden om het verschil te maken.

Onder de deelnemers zit bijvoorbeeld Marc 'Caedrel' Lamont, voormalig professioneel League of Legends-speler en tegenwoordig een bekende streamer en esports-presentator. Zijn doel is alvast iets bescheidener dan de race winnen: proberen een paar bochten voor Verstappen te blijven.

Het wordt meer gameshow dan traditionele race

Red Bull maakt er bovendien nadrukkelijk een entertainmentproductie van. De live-uitzending wordt gepresenteerd door de Britse comedian Mo Gilligan en krijgt game-achtige graphics en beelden van drones.

Ook bijzonder: Verstappen kan tijdens de race rechtstreeks communiceren met zijn tegenstanders.

Kijkers kunnen daardoor horen wat er wordt gezegd terwijl Max iemand opjaagt of probeert te passeren. Dat moet van de race iets maken dat ergens tussen autosport, een videogame en een spelshow in zit.

En eerlijk is eerlijk: het uitgangspunt heeft ook wel iets van een echte videogame. Verstappen begint achteraan met honderd tegenstanders voor zich, iedere ingehaalde coureur verdwijnt uit het spel en onderweg zijn er shortcuts beschikbaar.

Alleen gebeurt het deze keer daadwerkelijk op een kartcircuit.

Wanneer is Max vs 100 te zien?

We hoeven niet lang te wachten om te ontdekken of Verstappen honderd coureurs binnen dertig ronden kan inhalen.

Max vs 100 wordt op 16 september 2026 verreden op Silverstone. De wereldwijde live-uitzending begint om 17.00 uur Britse tijd, waarna de race om 18.00 uur Britse tijd van start gaat. Voor Nederland betekent dat respectievelijk 18.00 uur en 19.00 uur.

De wedstrijd wordt wereldwijd live uitgezonden via ESPN op Disney+ . Daarmee kunnen we volgende week zien hoeveel van die honderd tegenstanders Verstappen daadwerkelijk weet af te vinken.

Want één ding is sneller zijn dan vrijwel iedereen op het circuit. Een heel ander verhaal is om ze ook daadwerkelijk alle honderd voorbij te komen voordat die dertigste ronde voorbij is.

Fotocredits: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool